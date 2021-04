Cosenza, sindaco Occhiuto esprime cordoglio per le vittime del Covid e per Mike Zanfini

“In questa ennesima, triste giornata – sottolinea il Sindaco Occhiuto – voglio ricordare in particolare la scomparsa, che, al pari delle altre, mi ha profondamente addolorato, di Michele Zanfini (meglio conosciuto come Mike), bravissimo artigiano nel settore della sartoria – ma anche appassionato giocatore di bocce – che proprio quest’oggi è venuto a mancare a causa del Covid. Una persona solare, altruista, sempre prodigo di sorrisi – lo ricorda ancora il Sindaco. Mancherà tantissimo ai suoi amici e alla sua Cosenza e l’isola pedonale, dove era solito transitare tra una pausa e l’altra dal suo lavoro, che svolgeva con grande professionalità e competenza, non potrà capacitarsi della sua assenza”.