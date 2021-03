Elezioni Cosenza, De Cicco: “il rinvio non ci spaventa. Avanti con il nostro progetto”

COSENZA – “Il rinvio delle prossime elezioni comunali, lo accettiamo e comprendiamo con la consapevolezza che in tale contesto di pandemia, certamente sarebbe stato leso il confronto democratico. Ma noi non ci fermiamo, perché ci crediamo”.

Così scrive in una nota il gruppo ‘Futuro Insieme’ che qualche giorno fa si è riunito in un incontro programmatico coordinato dall’assessore Francesco De Cicco – per la stesura dei punti del programma delle prossime elezioni comunali – con la partecipazione del consigliere Pasquale Sconosciuto, dell’Avvocato Senatore Francesco Molinari – presidente dell’associazione “Calabria terra libera” -, dell’Avvocato Antonio Sanvito – presidente del comitato spontaneo “SOS minori” -, dell’ingegnere Stanislao Colacino, del Dottor Paolo Spadafora dell’associazione “Briganti per Cosenza”, con il movimento Popolo delle Partite Iva, Luigi Lupo con “Cosenza prima di tutto”, Mazzei Domenico presidente di un’ associazione per l’autismo, la commercialista Giannoccari Vincenza, Francesco Nardi associazione INAP, Alessia Zardetto – presidente associazione randagismo.

Cosenza: una città smart che lavorerà per tutti, a partire dai più deboli

“Vogliamo far diventare e completare il percorso che deve rendere Cosenza una città sostenibile – prosegue la nota di ‘Futuro Insieme’. La città sarà la stella polare che dovrà guidare tutte le attività della nostra futura amministrazione e, per realizzarla, dovrà essere Smart”. Per questo, il nostro impegno sarà creare una amministrazione che lavorerà al servizio dei cittadini, a cominciare dai più deboli.

“Una città fluida, amica, connessa, intelligente, semplice, ed in cui vorremmo che emergessero le innovazioni visibili date dall’integrazioni delle nuove tecnologie digitali, con servizi fruibili a tutti i cittadini e a chi verrà a visitarla”.

“Una città – precisano – in cui dovrà essere sostanziale la differenza tra il “prima” ed il “dopo”. Una nuova amministrazione, vicina e che si prenda cura dei propri cittadini, con l’intento di far percepire a tutti – visitatori compresi – che si ha una ‘visione’ del proprio futuro”.

“Per far questo, la città che immaginiamo sarà smart ed inciderà positivamente sulla qualità della vita di ogni cittadino e con uno sguardo a quell’Europa ed i suoi impegni progettuali nella prospettiva del nuovo quadro finanziario pluriennale per una società pienamente green.

“Desideriamo un’amministrazione, che – tra le altre cose – sia capace di recuperare gli spazi abbondanti, così come gli immobili inutilizzati e, attraverso un’iniziativa creativa e interdisciplinare, li renda spazi di incontro per progettare modi di vivere futuri e capaci di essere crocevia tra arte, cultura, inclusione sociale, scienza e tecnologia, per una società sostenibile e solidale”.

“Nell’ incontro programmatico che si terrà la prossima settima – concludono – continueremo a sviluppare e approfondire altri punti del programma. Un programma che mette al centro il cittadino, con un amministrazione vicina ed servizio del cittadino. Noi non molliamo, perché ci crediamo”.