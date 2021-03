Emergenza Covid, Sconosciuto: “ripristinare subito l’ospedale da campo”

COSENZA – “La difficilissima situazione di nuova emergenza che si sta vivendo in Calabria e a Cosenza, a causa della nuova impennata di casi di Covid-19 che sta rendendo saturi i reparti dell’Ospedale dell’Annunziata, mi induce a formulare la richiesta di ripristinare le funzioni originarie dell’ospedale militare da campo dell’Esercito”. Lo afferma in una dichiarazione il consigliere comunale Pasquale Sconosciuto.

“I 400 casi di ieri in Calabria e i 400 negli ultimi giorni nel cosentino – sottolinea Sconosciuto – disegnano, purtroppo, uno scenario di assoluta emergenza nel quale l’Ospedale dell’Annunziata non riesce più a gestire il continuo afflusso di pazienti positivi al Covid 19, molti dei quali in arrivo dalla provincia, costretti anche ad attendere ore in ambulanza. In 12 sono stati dirottati all’Ospedale Mater Domini di Catanzaro e, la notte scorsa, 6 persone sono state ospitate nella tenda allestita dalla Protezione Civile. Per queste ragioni – prosegue Pasquale Sconosciuto – chiedo di ripristinare subito i 40 posti letto, più i tre di terapia subintensiva, allestiti originariamente nella struttura militare da campo di Vaglio Lise, al fine di supportare l’Azienda ospedaliera e garantire la necessaria assistenza sanitaria alla popolazione. Nel contempo, se non dovesse essere possibile far coesistere nella struttura campale anche il centro vaccinale, chiedo di individuare un’altra struttura da destinare alla campagna vaccinale oltre quella già operativa in via degli Stadi”.