Emergenza incendi, il capo della Protezione Civile arriva in Calabria

CATANZARO – La Calabria è nella morsa degli incendi e chiede aiuto al Governo. Il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio è arrivato questa mattina in Calabria, negli uffici della Prefettura di Reggio Calabria, dove presiederà un vertice per fare il punto della situazione sulle operazioni di controllo incendi. Dopo la riunione nella città metropolitana, Curcio si sposterà in elicottero a Catanzaro per partecipare all’incontro in Cittadella regionale indetto dal presidente facente funzioni Nino Spirlì con i vertici della protezione civile regionale, i presidenti dei parchi ed in sindaci dei comuni più aggrediti dalle fiamme dell’ultima settimana, che hanno causato quattro vittime e danni incalcolabili.