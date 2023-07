Esercito e Archivio di Stato, consegnati alle forze armate 600 metri di fogli matricolari

CATANZARO – Si sono concluse lo scorso 30 giugno le operazioni di consegna dei fascicoli matricolari del personale militare di truppa e dei Sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’arma dei Carabinieri, nati tra il 1847 e il 1922 nella provincia di Reggio Calabria, tra il Comando Militare Esercito “Calabria” ed il Ministero dei Beni Culturali – Archivio di Stato di Reggio Calabria. La documentazione oramai storica, circa 600 metri lineari di documenti, fino agli anni 90 era custodita presso l’Ex Distretto Militare di Reggio Calabria, che dopo la chiusura fu trasferita a Catanzaro presso l’Ufficio Documentale del Comando Militare Esercito “Calabria”, in virtù del suo alto valore storico-morale, grazie alla volontà manifestata dal Ministero dei Beni Culturali di riceverla, è stata ceduta al suddetto Dicastero che la custodirà nei propri archivi, dando la possibilità a storici, famigliari e cittadini di poterla eventualmente visionare. I documenti contenuti nei fascicoli matricolari versati sono molteplici, in particolare, il foglio matricolare del militare (dati anagrafici, maternità e paternità, contrassegni personali, cognizioni speciali, servizi svolti, promozioni, campagne di guerra e punizioni) scritti con una calligrafia “di altri tempi”, la corrispondenza di guerra mai recapitata ai famigliari, quella recapitata e restituita da quest’ultimi ai Comandi Militari, che, nei casi di dispersi, comprovava “l’ultimo contatto” di esistenza in vita, fondamentale per ricostruire, seppur a grandi linee, i momenti di vita del militare/prigioniero/disperso. Ciò ha consentito, in diverse occasioni, di soddisfare le richieste d’informazione avanzate dai parenti, permettendo loro di conoscere alcuni dei momenti più critici della vita dei loro congiunti. Inoltre, nei fascicoli è presente altra documentazione, dalla corrispondenza tra Enti Militari, al foglio di licenza, alla documentazione sanitaria e a documentazione amministrativa. La presente attività iniziata nell’ ottobre del 2021 e terminata oggi, ha visto ben 38 versamenti, 57 classi di nascita, 2.882 faldoni e 172.777 fascicoli tutti catalogati. Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione creatasi tra il Comando Militare Esercito “Calabria” e la Direzione Archivi di Stato di Reggio Calabria nelle persone dei direttori che si sono avvicendati in questi anni, Dott.ssa Minasi e Dott.ssa Mallamace, la funzionaria Dott.ssa Chindemi e la Sig.ra Zito a cui sono andati i ringraziamenti del Comando Militare Esercito “Calabria”.