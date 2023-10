Fondo sugli atti intimidatori erogato a 46 comuni calabresi: c’è anche Cosenza

CATANZARO – 18 OTT 2023 – «Ci sono 46 comuni calabresi – tra cui, sopra i 15 mila abitanti, le città di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Acri, Cassano all’Ionio, San Giovanni in Fiore, Isola Capo Rizzuto – e la provincia di Crotone, tra gli enti che hanno ricevuto le risorse del Fondo sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Grazie al Viminale, insieme al Mef e al ministero dell’Istruzione, è stato infatti erogato il fondo per complessivi 6 milioni di euro relativo alle intimidazioni subite nel 2022».

E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI), delegata agli Enti locali. «Questo fondo – commenta Wanda Ferro – vuole essere un aiuto concreto e un segno tangibile di vicinanza per le tante amministrazioni che sono state vittime di spregevoli e vili atti intimidatori, spesso da parte della criminalità organizzata o di stampo mafioso. Si tratta di un’importante priorità che con il ministro Piantedosi abbiamo fortemente voluto e su cui fin da subito abbiamo lavorato: il governo Meloni è al fianco dei Comuni, dei sindaci e di tutti quegli amministratori che ogni giorno combattono contro l’illegalità e il malaffare. Sappiano che non sono e non saranno mai lasciati soli».