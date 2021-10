Il capitale naturale e il valore della biodiversità: la tutela dell’ambiente secondo Elsa

RENDE (CS) – Elsa Cosenza, sezione calabrese di Elsa (acronimo di European Law Students’ Association, la più grande associazione di studenti e neolaureati in scienze giuridiche d’Europa) , è la promotrice dell’ evento dedicato al diritto ambientale dal titolo “Il capitale naturale e il valore della biodiversità”, in programma giovedì 18 ottobre alle ore 16 presso la Sala Stampa dell’Aula Magna dell’Università della Calabria.

L’incontro è dedicato all’analisi dei rischi che mettono in pericolo l’ambiente, tanto in Calabria quanto nel resto del pianeta, e degli strumenti di tutela del patrimonio ambientale da un punto di vista giuridico, ricordando che difendere l’ambiente è un dovere verso la vita. L’evento vedrà la presenza come relatori di illustri professionisti del settore quali il prof. Giuseppe Rogato, presidente del WWF Calabria Citra, il quale tratterà il tema della perdita della biodiversità che sta investendo il territorio calabrese, e l’avvocato Fabio Spinelli, che terrà un colloquio di orientamento professionale sulla figura dell’avvocato ambientalista, volto a spiegare, attraverso l’esperienza personale dell’avvocato Spinelli, quanto sia necessaria nella lotta alla tutela dell’ambiente tale figura professionale.