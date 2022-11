Jackpot slot: l’adrenalina elevata alla potenza

I casino online e le slot machine sono di per loro una “fabbrica di adrenalina”, ma ci sono alcuni giochi, appunto le Jackpot Slot, capaci di offrire ai giocatori un livello di eccitazione del tutto superiore dovuto alla possibilità di vincere mega premi capaci di raggiungere anche livelli stellari: appunto i premi jackpot.

Non è un caso che nel lessico comune si sia nel tempo inserita la locuzione “fare jackpot”, che ormai è sinonimo di sbancare al massimo, non è quindi un caso nemmeno che i giocatori siano attenti a tutte le risorse dove trovare le jackpot slot.

Jackpot Slot: cosa sono?

Senza dubbio tutti sanno cosa siano le slot machine, software esistenti in innumerevoli varianti che permettono di giocare e di divertirsi sui migliori casino online andando incontro a possibilità di vincita che cambiano a seconda del titolo scelto.

Quel che non tutti sanno è però che anche tra le slot machine esista una forma di “ranking” in fatto di vincite e che in cima a questa classifica ci siano le slot con jackpot: giochi che non solo permettono di concorrere per i premi “normali” (le virgolette sono d’obbligo visto che anche questi premi possono avere un’entità particolarmente sostanziosa), ma che danno modo di ambire a premi cumulativi appunto chiamati jackpot.

Il termine nasce dalle lotterie, che praticamente da sempre lo utilizzano per chiamare quello che è il premio massimo (per fare un esempio basta citare quanto avvenuto qualche giorno fa in California, dove un fortunato giocatore ha vinto il jackpot della lotteria Powerball incassando il premio più alto della storia, addirittura due miliardi di dollari), ma nel tempo grazie alle slot machine ha preso anche il valore di premio incrementale che continua a crescere via via che il tempo passa.

Per vincere un premio jackpot bisogna andare oltre le comuni regole della slot machine scelta: andando incontro a specifiche combinazioni (sempre ben illustrate dai termini e dalle condizioni di utilizzo di ogni software) gli utenti hanno modo di accedere a delle fasi di gioco differenti che mettono appunto in palio il premio cumulativo: in pratica ogni giocatore ha modo sia di vincere il premio più alto presente nella slot machine quanto il relativo premio jackpot, una possibilità per lo più virtuale considerando la dose di fortuna necessaria, ma comunque non impossibile.

La fama e la diffusione di questi premi ha fatto sì che nel tempo si diffondessero diverse tipologie di jackpot slot, delle quali le più diffuse sono le seguenti:

Jackpot Progressivo – è la tipologia di premio jackpot più diffusa (e più ricca) e consiste in montepremi appunto progressivi che crescono man mano che i giocatori fanno le loro puntate, questo perché il software è appositamente studiato per dedicare una parte di quanto giocato proprio per rimpinguare il premio jackpot;

Jackpot Fisso – meno diffuso, questo tipo di premio jackpot è anche il più semplice e consiste in una cifra prestabilita che non cambia nel tempo.

Quindi quali slot con jackpot scegliere? Quelle con premio fisso o progressivo? Come sempre ogni possibilità ha i propri vantaggi e svantaggi: i jackpot progressivi hanno senza dubbio il fascino di elargire cifre anche astronomiche che possono crescere all’infinito se nessuno nel frattempo si aggiudica il premio, ma va anche detto che una volta vinto il jackpot si azzera e servirà poi tempo per vederlo di nuovo crescere a livelli super.

Di contro le slot con jackpot fisso possono far sognare fino al punto stabilito dal premio stesso, questo senza che il valore del premio cresca nemmeno quando passano mesi senza che nessuno lo incassi, ma hanno anche il grande vantaggio di essere costanti e di pagare sempre la stessa cifra senza azzerarsi mai.

Un altro vantaggio delle slot machine con jackpot fisso è che molto spesso ne viene messo in palio più di uno, vari montepremi speciali di entità differente che hanno la capacità di moltiplicare le possibilità di vincita del giocatore: un esempio eclatante a questo proposito è la slot Thunderstruck Wild edita da Stormcraft Studios, che propone ai propri utenti quattro jackpot di livello differente che pagano da un minimo di 25 volte la puntata fatta fino ad un mega premio che la moltiplica ben 15.000 volte.

Sarebbe difficile stabilire a priori quali debbano essere le più ambite, ma in questo nulla è più eloquente dei dati di fatto: al giorno d’oggi le slot più ricercate sono senza dubbio quelle con jackpot progressivo, una preferenza dovuta al fatto che ormai questi premi sono centralizzati e che quindi crescono in funzione di quanto venga giocato su di un dato titolo su base mondiale (il che chiaramente aiuta questi premi a crescere molto rapidamente).

Un Jackpot Slot può cambiare la vita?

Quando si gioca sui casino online lo si fa sempre ambendo al premio più alto tra quelli disponibili, che normalmente sono un numero consistente sempre molto attraente in termini di vincite, ma che difficilmente può consistere in un saldo capace di cambiare la vita: una possibilità alla quale invece i jackpot ed i loro montepremi danno abbondantemente accesso trasformando il gioco in un’occasione per rivoluzionare la situazione finanziaria di chiunque.

Alla fine i jackpot sono soprattutto questo, possibilità di andare incontro a vincite spesso inimmaginabili sul piano pratico come è stato per il protagonista di questo articolo, che da un momento all’altro si è trovato tra le mani una cifra con abbastanza zeri da avere difficoltà a scriverla, o come potrebbe essere per il giocatore che farà proprio l’attuale montepremi del Superenalotto, giunto a più di 300 milioni di euro.

Le progressive jackpot slot (almeno ad oggi) non hanno mai raggiunto un saldo super da miliardi di euro, ma possono comunque arrivare a livelli capaci di trasformare chiunque in un felice milionario: è questo di fatto il motivo del loro successo, un interesse che gli altri giochi presenti nei migliori casino online, così come le scommesse sportive, non hanno mai raggiunto e probabilmente non raggiungeranno mai.

Quindi cosa aggiungere di più se non di prestare grande attenzione a questi premi? Quando si approccia ad una nuova slot machine tutti ne valutano l’RTP, la qualità del provider che la produce così come del sito che la pubblica, tutti valutano la presenza di bonus, free spin e possibilità per giocare gratis, ma a quanto pare anche la presenza di un jackpot merita grande considerazione.