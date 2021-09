La Settimana in lilla di Pantone

PENTONE (CZ) – Una settimana dedicata alla gentilezza delle donne per le donne, si è tenuta a Pentone presso l’anfiteatro ‘Mino Reitano’. Organizzata dall’assessora alla gentilezza, Anna Pullano, insieme allo “staff della gentilezza”, la Settimana in Lilla ha proposto diverse attività, con l’idea di ritrovarsi insieme e offrire degli spunti per i prossimi mesi.

Chi ha partecipato, ha ballato i balli caraibici con l’insegnante Rosarita Scarpino (insegnante – ASD Natural Fitness Catanzaro); si è rilassato con lo yoga con l’insegnante Barbara Amelio (insegnante – associazione di promozione sociale “Piantasogni”); si è fatto un’idea delle pratiche di autodifesa-respirazione, con Giuseppe Fabiano, commissario tecnico nazionale di Krav Mag, e di difesa legittima – M.G.A. – Judo, con

gli istruttori Ester Mussari e Giuseppe Gallelli (ASD Life in Sport Catanzaro). Prevista anche la zumba fitness, con Valeria Magro, insegnante di danza moderna e zumba (Meridies Centro Studi Danza), poi annullata per un imprevisto.

Anna Pullano fa notare che “la settimana in Lilla, ideata e sperimentata insieme allo "Staff della gentilezza", è stata una piacevole esperienza trascorsa insieme alle nostre donne che hanno avuto modo di approcciarsi ed apprezzare nuove discipline e, nello stesso tempo, stare insieme con leggerezza e scegliere eventualmente la pratica più consona ad ognuna”. Il pensiero va alle prossime iniziative: “C’è, infatti, bisogno di stare insieme ritrovarci creare e riallacciare relazioni, questo è uno dei più importanti obiettivi dell’assessorato alla gentilezza. Per questo non mancheranno altre iniziative nel prossimo autunno che ci vedranno di nuovo insieme, forse davanti ad un buon libro sorseggiando un fumante tè”.

