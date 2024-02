Le IGA di Calabria si presentano all’enoteca regionale: il 15 febbraio la conferenza stampa

E’ tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione sulle IGA di Calabria di Birra Cala, in programma per giovedì 15 febbraio, alle ore 18, presso l’Enoteca Regionale, nel cuore della Cosenza antica.

Al tavolo, moderato dalla giornalista di Calabria News 24, Paola Chiodi, parteciperanno l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, il Direttore del dipartimento regionale all’Agricoltura, Giacomo Giovinazzo, il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, il CEO di Birra Cala, Antonio De Caprio e Andrea Radic giornalista e conduttore televisivo.

Le Iga sono birre speciali, prodotte con l’aggiunta del mosto d’uva e rappresentano il perfetto incontro tra il mondo della birra e quello del vino.

Nel caso di Birra Cala, sono state coinvolte cinque etichette, una per ogni provincia calabrese: per Cosenza, la cantina Spadafora; per Crotone, Librandi; per Catanzaro, la cantina Statti; per Vibo Valentia, Casa Comerci e per Reggio Calabria, Antonella Lombardo.

L’unicità di questo progetto apre nuove possibilità anche al mondo della ristorazione, che potrà offrire un prodotto alternativo ma soprattutto di nicchia, che esalta sia la produzione brassicola che quella vitivinicola.

Al termine della conferenza stampa si terrà la degustazione a cura della Federazione FISAR che accompagnerà i presenti a conoscere tutti i dettagli sensoriali di questo straordinario progetto.