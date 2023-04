Nuovo ospedale di Cosenza, Mazzuca: “Finalmente ci siamo, fondi stanziati”

COSENZA – “L’INAIL ha comunicato con una nota indirizzata all’Azienda Ospedaliera Annunziata di Cosenza e alla Regione Calabria, a firma del direttore centrale Dott. Carlo Gasperini che per la “Realizzazione del Nuovo Ospedale di Cosenza” è stata stanziata la somma di 349 milioni di euro e per la “Cittadella della Salute di Cosenza” 45 milioni”. A dirlo in una nota Giuseppe Mazzuca, Presidente Consiglio comunale di Cosenza.

“Nelle comunicazioni il direttore centrale Carlo Gasperini traccia un cronoprogramma dell’iter che dovrà seguire la sua realizzazione:

Aggiudicazione appalto per l’affidamento a terzi del Progetto di fattibilità: 30 settembre 2023;

Conclusione del Progetto di fattibilità tecnico-economico: 30 giugno 2024;

Consegna del progetto definitivo per la verifica da parte dell’operatore economico incaricato da Inail: 31 dicembre 2025;

Verifica del progetto con esito positivo (l’iniziativa viene archiviata se i progettisti non rispondono alle richieste di integrazioni nei tempi richiesti dal verificatore): 30 giugno 2026;

Consegna del progetto esecutivo per la verifica da parte dell’operatore economico: 31 marzo 2027;

Verifica del progetto con esito positivo (l’iniziativa viene archiviata se i progettisti non rispondono alle richieste di integrazioni nei tempi richiesti dal verificatore: 30 settembre 2027.

Abbiamo raggiunto un primo risultato, le nostre battaglie, dal momento in cui ci siamo insediati come consiglio comunale di Cosenza abbiamo messo in campo tutte le iniziative istituzionali necessarie per accelerare la realizzazione del nuovo ospedale.

Un’importante traguardo quello di avere oggi un cronoprogramma preciso di tutti i passaggi necessari ad avviare gli atti amministrativi e procedurali per il progetto di fattibilità tecnico-economico dei vari livelli di progettazione e della sua realizzazione.

L’amministrazione comunale di Franz Caruso e il consiglio comunale di Cosenza, dopo anni di colpevoli ritardi, hanno sbloccato le procedure di competenza dell’amministrazione comunale di Cosenza del nuovo ospedale”.