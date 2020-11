Olivicoltura, dalla Regione altri 910mila euro per le attività di informazione e promozione

Catanzaro – Promuovere e potenziare il ruolo dell’olivicoltura, settore trainante dell’agricoltura regionale. È questo l’obiettivo dell’intervento 3.2.1 del Psr, a cura del dipartimento regionale per l’Agricoltura,“Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni”), annualità 2019, di cui oggi è stata pubblicata la graduatoria definitiva.

«Il nostro scopo – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – è cambiare passo rispetto al passato e puntare concretamente sulla crescita della filiera olivicolo-olearia. Le risorse stanziate sono finalizzate a migliorare conoscenza e posizionamento sui mercati delle produzioni olivicole regionali di qualità, nonché le forme di aggregazione tra produttori, per rendere competitive le nostre aziende e riconoscibili i nostri prodotti, ancor più in questo momento di crisi derivante dalle conseguenze della pandemia».

La misura, nello specifico – come informa il dipartimento Agricoltura –, è finalizzata al potenziamento delle attività di informazione e promozione sui mercati interni del comparto olivicolo e degli oli a marchio certificato calabresi. È rivolta ai Consorzi di tutela e valorizzazione degli oli che rientrano nei regimi di qualità e ad associazioni di imprese che aggregano produttori del comparto olivicolo, strettamente Dop, Igp o biologico, già soci dei Consorzi.

Dall’istruttoria sono risultate ammissibili due domande, per un importo totale ammesso di 1,3 milioni di euro e un importo totale concesso di 910mila euro, in quanto l’aliquota di sostegno è fissata al 70% delle spese ammissibili. I beneficiari dovranno rispettare il piano triennale integrato di informazione e promozione presentato, che dovrà essere articolato in progetti annuali, volti a favorire attività promozionali da svolgersi presso i punti vendita e della distribuzione organizzata e nel canale Horeca; incontri e workshop con operatori economici, giornalisti ed esperti di settore, presso le aziende; organizzazione e partecipazione a fiere e manifestazioni e realizzazione di esposizioni temporanee di prodotti; diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di qualità, attraverso strumenti cartacei o multimediali; realizzazione di campagne pubblicitarie.

La graduatoria definitiva è disponibile e consultabile sul portale istituzionale www.calabriapsr.it.