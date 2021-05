Pedivigliano, disperata chiamata il 112: i carabinieri le consegnano a casa il farmaco salvavita

PEDIVIGLIANO (CS) – Nella giornata di giovedì, i Militari della Stazione Carabinieri di Scigliano (CS) hanno provveduto a ritirare e consegnare a domicilio un farmaco salvavita ad una 56enne di Pedivigliano (CS), già affetta da una grave patologia di natura oncologica.

La donna, da sempre residente nel Comune di Pedivigliano, piccolo comune abbarbicato tra le montagne della Sila, vive unitamente al proprio marito e a pochi loro parenti in Località Borboruso, ubicata a circa 1.000 metri di altitudine sul livello del mare e distante alcuni chilometri dal cuore del piccolo paese. La 56enne, priva di patente di guida e costretta dalla propria grave patologia a seguire un rigoroso piano terapeutico, era in stato di forte agitazione poiché, avendo terminato le scorte di un raro farmaco salvavita, non era riuscita a recarsi presso la farmacia territoriale dell’A.S.P. di Rende (CS), unico centro provinciale ove risulta possibile fornirsi di rare tipologie di farmaci salvavita da parte di malati oncologici, per ritirare la consueta confezione mensile. A peggiorare le già evidenti difficoltà della donna ha contribuito anche l’attuale emergenza sanitaria: a causa di un avvenuto contatto stretto con un vicino di casa poi risultato positivo al Covid – 19, sia il marito della donna che i pochi familiari residenti nelle vicinanze erano stati tutti posti in quarantena precauzionale obbligatoria dal Comune di Pedivigliano, il quale però, al contempo, non dispone di risorse sufficienti per provvedere a necessità assistenziali come quella della 56enne, rimasta dunque nella totale impossibilità di assumere il proprio indispensabile farmaco. Da qui una serie di chiamate disperate dapprima al Comune di Pedivigliano e, in ultima istanza, alla Stazione Carabinieri di Scigliano, unico presidio delle Forze di Polizia presente nell’area. I Militari si sono fatti spiegare in maniera precisa la necessità della donna e, effettuati i dovuti accertamenti finalizzati ad escludere che si trattasse di un bisogno non altrimenti soddisfabile, si sono dapprima recati presso la sua abitazione, facendosi consegnare tutta la documentazione attestante lo stato di cura e necessità della richiedente, quindi si sono recati loro stessi in Rende, dove hanno ritirato la confezione del prezioso farmaco e l’hanno recapitata direttamente al domicilio della donna.

Quello verificatosi in Pedivigliano è l’ultimo di una lunga serie di episodi che, specialmente nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, hanno visto i Militari della Benemerita mettersi a disposizione di persone in evidente stato di difficoltà: esempi di questo tipo sono rinvenibili nelle decine di consegne di tablet a domicilio a studenti aventi diritto, per consentire loro di continuare la frequenza scolastica, ovvero il ritiro delle pensioni ad anziani soli ed in difficoltà, chiari esempi del tradizionale rapporto di vicinanza e prossimità alla popolazione che da secoli caratterizza il servizio dell’Arma dei Carabinieri.