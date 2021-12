Qualità, affidabilità, professionalità e competenza per l’accesso al credito e al sostegno alle famiglie

COSENZA – E’ approdata in Calabria per la prima volta a marzo scorso la Creditis Servizi Finanziari SpA, insieme a Finexpert Italia Srl, quest’ultima società impegnata in attività finanziaria, con base operativa a Cosenza, è presente nel settore da 15 anni e dopo alcuni mesi di riorganizzazione aziendale si pone con determinazione, consapevolezza ed ambizione l’obiettivo di diventare leader in termini di qualità, affidabilità, professionalità e competenza tra gli agenti in attività finanziaria.

La collaborazione tra Creditis e Finexpert nasce per fornire alla clientela le migliori soluzioni in termini di importo erogato e di piano di rimborso, soddisfacendo così le esigenze di ogni cliente. Le due realtà si pongono come obiettivi: quello di fornire al cliente la massima trasparenza informativa e di proporre soluzioni di credito elaborate sulle esigenze proprie del cliente e adeguate alle effettive capacità di rimborso dello stesso, dicendo no alla concessione del credito qualora le condizioni del cliente non lo rendano opportuno, promuovendo sempre l’erogazione di un credito responsabile al fine di evitare situazioni di sovra indebitamento, fornendo supporto al cliente nei momenti di difficoltà. Creditis Servizi Finanziari S.p.A. è un intermediario finanziario iscritto all’Albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, all’Albo degli istituti di pagamento ex art. 114-septies del TUB, sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia ed è associata Assofin. Costituita nel 2006, il core business di Creditis è costituito dall’erogazione di credito ai consumatori. Creditis è controllata da Chenavari Credit Partners LLP, società avente sede a Londra e fondata nel 2008, specializzata nella finanza strutturata e nel mercato del credito europeo. Finexpert opera attraverso una rete commerciale di agenti in attività finanziaria e collaboratori iscritti all’OAM ed è dotata di un back office altamente specializzato. È in fase di completamento l’organico del contact center interno, che gestirà le richieste provenienti da vari canali: numero verde, web, social adv, per la gestione delle pratiche 100% digital; Finexpert colloca i prestiti personali “Mysura”, i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le deleghe di pagamento “Dammi il Cinque” di Creditis. Il prodotto di cessione del quinto dello stipendio si rivolge a dipendenti pubblici, statali, para pubblici e privati di grandi aziende (SpA e Srl). Il prodotto di cessione del quinto della pensione si rivolge a pensionati in convenzione Inps/ex Inpdap ed altri enti pensionistici, con età massima di 88 anni a fine finanziamento. Finexpert condivide in pieno il progetto di espansione di Creditis e nei prossimi mesi apriranno i nuovi punti operativi della rete commerciale Finexpert, che esporranno il marchio Creditis, come nelle foto che rappresentano la sede Finexpert di Cosenza, brandizzata di recente a marchio Creditis.