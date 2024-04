Sanità, lavoro, ambiente. Occhiuto: “qui è tutto da rifare e tutto stiamo rifacendo”

CATANZARO – “Parliamoci chiaro: qui c’è da rifare tutto, e tutto stiamo rifacendo”. Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in un post sulla sua pagina Facebook.

“Sulla sanità – aggiunge Occhiuto toccando i principali temi all’ordine del giorno in Calabria – funziona poco o nulla. Le infrastrutture sono insufficienti, e tante ne vanno realizzate. Il turismo deve correre alla velocità della luce. Il lavoro deve generarsi e rigenerarsi per non far scappare i nostri ragazzi. Le imprese vanno incentivate. Gli investimenti vanno attratti con ogni mezzo. La natura è stata spesso bistrattata e violentata, intaccando la bellezza del territorio nel quale abbiamo la fortuna di vivere”.

“Tutti temi complessi, ma che stiamo affrontando di petto – sostiene il presidente della Regione – cercando di mettere ordine nel caos generato da anni di inerzia e di mala gestione. È facile? No. Assolutamente no. Ma io e la mia squadra ci stiamo impegnando su tutto. Su ogni dossier. Noi continuiamo a lavorare perché lo merita la Calabria. Perché lo meritano i calabresi”.