Scoppia l’estate, anche in Calabria arriva un’ondata di caldo africano

COSENZA – È prevista per oggi, lunedì 14 giugno, un’ondata di caldo africano che sta attraversando tutta l’Italia, è colpirà in questo giorni la Penisola da Nord a Sud. Secondo le previsioni de “ilMeteo.it”, infatti, è in arrivo il primo vero anticiclone che nelle prossime ore provocherà un’impennata delle temperature.

“Dal profondo del deserto del Sahara, l’anticiclone – scrive il sito – si allungherà verso l’Europa e il mar Mediterraneo inglobando di conseguenza anche il nostro Paese. Si tratta di una bolla calda di matrice subtropicale che interesserà l’Italia almeno fino a giovedì 17 giugno, portando un’estrema stabilità atmosferica con tanto sole e anche un’impennata delle temperature. Il caldo si farà sentire in particolare sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole Maggiori dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 30°C durante le ore pomeridiane”.

Già da questa mattina, intanto, il termometro si è alzato temperature su molte regioni italiane, con le minime che hanno già toccato punte di 21-22°C da nord a sud. Ma sarà ovviamente nelle ore pomeridiane dove si toccheranno le punte più elevate.