Shade bloccato all’aeroporto di Lamezia dopo il concerto a Paola “Qui nemmeno una biglietteria”

LAMEZIA TERME – Dissaventura per il cantante torinese Shade rimasto bloccato all’aeroporto di Lamezia Terme dopo un concerto a Paola: “L’Italia riassunta in un tweet: Un volo ci sarebbe anche ma non si può acquistare online. Solo in biglietteria. L’aeroporto di Lamezia non ha la biglietteria. Sipario”. Così denuncia il rapper prima su Instagram e poi su Twitter l’episodio verificatosi lo scorso 6 settembre, costringendolo ad annullare il concerto a Vigevano, meta verso la quale sarebbe dovuto ripartire insieme al suo staff.

“Arriviamo in aeroporto – spiega Shade su Instagram – e ci dicono che la compagnia aerea ha cambiato l’aeromobile e che quindi ha 25 posti in meno e noi siamo rimasti tagliati fuori. Stiamo cercando ancora di capire quando e se torneremo a casa. So che non dipende da noi, ma ci dispiace tantissimo e vi chiediamo scusa”. “Mai vista una roba del genere, hanno lasciato noi e altre 22 persone a terra. Compagnie aeree di m…. vi meritate le pandemie e il fallimento”.