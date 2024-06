COSENZA – La Cooperativa sociale “Volando Oltre” torna con la seconda edizione di “TUTTI AL LAVORO, l’inserimento lavorativo che non ti aspetti”, il progetto nel segno dell’inclusione – reso possibile grazie al sostegno dell’Ufficio Otto per Mille della Chiesa Valdese e alla preziosa collaborazione di Coldiretti con il Mercato coperto di Campagna Amica di Cosenza – che rappresenta un passo in avanti nel miglioramento della vita sociale ed economica dei giovani con disabilità. La seconda edizione di “TUTTI AL LAVORO” è l’occasione per celebrare insieme alla comunità i successi realizzati, ma è soprattutto un momento significativo in cui si può toccare con mano che l’inclusione lavorativa può trasformare vite e anche comunità intere, restituendo fiducia a tanti giovani e famiglie che vivono situazioni simili.

Sabato 8 giugno, a partire dalle ore 10.30 nell’area ristoro dell’Agrimercato di Campagna Amica, sarà presentato il percorso intrapreso e portato a compimento dai ragazzi e i risultati raggiunti.

Interverranno Marco Amerino, presidente della Cooperativa Sociale Volando Oltre, Enrico Parisi, presidente della Federazione Provinciale Coldiretti di Cosenza, e Veronica Buffone, assessore al Welfare del Comune di Cosenza. Si discuterà delle prospettive future di questa collaborazione, e dell’importanza del connubio tra mondo agricolo e imprese sociali attive sul territorio.