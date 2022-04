Unical, Laurea alla memoria per Clelia

Al termine di un’emozionante seduta, è stata conferita questa mattina la laurea alla memoria a Clelia Scordamaglia. giovane studentessa dell’Università della Calabria che stava stava per laurearsi in Scienze dell’Amministrazione quando un male l’ha portata via qualche mese fa.

In commissione i professori Giampaolo Gerbasi, in qualità di presidente, Flavio Ponte, Maria Teresa Nardo, Roberto De Luca, Maurizio Cerruto, Ercole Giap Parini. La laurea è stata ritirata dalla famiglia di Clelia. «Clelia ama studiare e ama la vita; una studentessa sorridente come è giusto essere a questa età (…). Clelia oggi si è laureata. La chiamiamo laurea alla memoria, ma la memoria è cosa viva e che si rinnova ogni giorno. Oggi Clelia si è laureata in Scienze dell’Amministrazione». Sull’account ufficiale dell’università della Calabria, Clelia viene ricordata così al presente.