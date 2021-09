Vaccini, in 7 giorni aumentano gli over 50 che hanno fatto la prima dose

ROMA – Negli ultimi sette giorni, dunque da subito dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto che introduce nel mondo del lavoro l’obbligo del green pass ad oggi, oltre 100mila cinquantenni hanno fatto la prima dose di vaccino anti Covid, una crescita quasi doppia rispetto a quella dei sette giorni precedenti quando sono stati poco più di 60mila quelli che si sono presentati negli hub.

I dati dell’ultimo report del governo dicono che ad oggi sono vaccinate, con entrambe le dosi o con l’unica dose in quanto avevano già avuto il virus, 7.659.755 persone tra i 50 e i 59 anni, pari al 79,36% dei 9.651.541 che compongono questa platea. 1.595.716 sono invece quelli che non hanno fatto neanche una dose: dal 17 settembre ad oggi, però, in 105.419 hanno avuto la prima somministrazione mentre nei sette giorni precedenti, dal 10 al 17 settembre, le prime inoculazioni in questa fascia d’età si erano fermate a 63.403.