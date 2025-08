Be Alternative Festival 2025: tra visioni sonore, bellezze paesaggistiche e cibo genuino

Tutto pronto per la sedicesima edizione di Be Alternative Festival 2025, con il format Concerti sul Lago: due giorni all’insegna della buona musica, degustazioni di prodotti enogastronomici bio e a km 0, il tutto immersi in un paesaggio naturalistico, tra il profumo di balle di fieno e i colori vitrei del lago Cecita, su cui è d’obbligo specchiarsi, ai piedi della chiesetta di San Lorenzo, a Camigliatello Silano (CS).

Il Festival itinerante e multisensoriale, organizzato da Be Alternative Eventi con l’obiettivo di creare una rassegna di live open-air incentrata sulla scena musicale contemporanea nazionale ed internazionale, aprirà le porte alle ore 13.00, dove non mancheranno le sorprese, e si alterneranno i vari artisti tra suoni tecno, indie, canti popolari e voci ancestrali.

Il programma del 2 Agosto

La giornata di sabato 2 agosto rientra nel progetto Be Color, frutto della collaborazione tra Be Alternative Festival e Color Fest: un incontro tra due realtà calabresi che da anni condividono visioni, linguaggi e pubblico.

Aa aprire e chiudere le porte del Festival il deejay bianchese Fabio Nirta– padrone di casa e collaboratore di vecchia data dell’evento.

Protagonista della serata sarà la leggenda statunitense Jeff Mills che rientra nella cosiddetta “secondwave of Detroit techno”.Fondatore della Underground Resistance, presenterà il progetto “Tomorrow Comes the Harvest”,attraverso un’indagine sonora sulle connessioni tra ritmi tribali, elettronica e improvvisazione jazzistica, costruita in dialogo con musicisti come Jean-PhiDary e Prabhu Edouard.

A seguire il pittore-producer Christian Löffler, tra i più apprezzati della scena elettronica europea.La natura ha un ruolo fondamentale nell’arte di Löffler e il suo progetto integrerà perfettamente elementi di ambient, techno,house, attraversati da un senso narrativo profondo, di introspezione, costruendo paesaggi sonori capaci di dialogare con lo spazio che li accoglie.

In scena anche gli Almamegretta, con il “Sanacore Live Tour 30° anniversario”, la celebrazione live di uno dei dischi più importanti della loro carriera, pietra angolare per più di una generazione di artisti che hanno attinto a quella sintesi di elettronica, dub, reggae e tradizione partenopea di cui sono stati precursori assoluti in Italia.

Ampio spazio sarà dato alla regina dell’arpa elettrica, Kety Fusco, come l’ha definita Swiss Live Talents CH, che proporrà una sorta di “esplorazione contemporanea ”tra sonorità ibride che spazieranno tra musica classica, contemporanea, elettronica, ambient e noise. Chiuderà la serata il dj-set di Retro Cassetta, alias di Badreddine Haoutar, che si concentrerà sul mixaggio di musicassette degli anni ’80, ’90 e 2000, attraverso un viaggio sonoro tra chaabi, raï, rap, rock, gnawa immergendoci in risonanze maghrebine.

Il programma del 3 Agosto

Per la giornata di domenica 3 agosto è molto atteso il concerto di MaxGazzè in Musica e Loci – progetto che unisce le parole del cantautore romano alle note delle orchestre popolari – e, nella fattispecie a quelle di Calabria Orchestra capitanata dal maestro Checco Pallone. A suon di tamburelli, archi, organetti, si ballerà a ritmo di suoni pulsanti ripercorrendo un viaggio tra radici storico-culturali, contaminazioni moderne e sperimentazioni sonore e soprattutto reinterpretazioni di testi.

Non mancherà la dolcezza poetica,e la voce distintiva della cantautrice Nada che ha segnato la storia della musica italiana, facendoci ripercorrere un viaggio tra varie epoche storiche e numerosi linguaggi.Chiuderà la lineup liveLa Niña, alias di Carola Moccia, performertra le più originali e apprezzate nella scena contemporaneaitaliana. I suoi progetti spaziano tra sperimentazione e ibridazione, utilizzando la lingua evocativa della sua città di origine, e spaziando dal canto alla scrittura, dal teatro al cinema, dalla danza alle arti figurative. Il suo ultimo lavoro “Furèsta”fonde spiritualità mediterranea e pulsazioni moderne, dando vita a una performance corale che unisce sacro, profano e suoni ancestrali, ispirandosi alla musica barocca e a quella tradizionale mediterranea.

Per chi volesse raggiungere il luogo è prevista una navetta che partirà dall’autostazione di Cosenza alle ore 10:00 in punto.

Per chi volesse vivere a pieno il territorio, immergersi nella natura incontaminata e scoprire nuovi paesaggi, è possibile parteciparead attivitàescursionistiche, esperienze di campeggio a cura di “Esperiandanti” e “T-Space”.

Il Festival è realizzato con il supporto del bando per il finanziamento di eventi e manifestazioni di grande interesse turistico della Regione Calabria, e con il patrocinio del Comune di Spezzano della Sila (CS) e del GAL Sila.

Una ultima cosa: nessuna Kiss Cam sarà puntata su di voi!