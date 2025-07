“Ci sono loro ma ci siamo anche noi”: Gratteri ospite della rassegna Praia, a mare con…

Lo scorso 16 luglio, la rassegna d’autore Praia, a mare con…, nella cornice di Piazza della Resistenza a Praia a Mare, ha ospitato Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli; Domenico Fiordalisi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola; e Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’antimafia all’Università della Calabria. Il dibattito – introdotto da Elvira Sangineto e moderato da Egidio Lorito, deus ex machina della rassegna – ha rappresentato l’occasione per presentare il volume di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso Una cosa sola. Come le mafie si sono integrate al potere. Il saggio ripercorre la lunga storia delle mafie e svela i legami nascosti della criminalità organizzata con i mercati finanziari e la politica, dimostrando come ormai questi mondi siano diventati, di fatto, una cosa sola.

Per Gratteri si è trattato di un gradito ritorno: era già stato ospite della rassegna nel 2011 con la presentazione del libro La giustizia è una cosa seria e nel 2017 con Padrini e padroni. Come la ’ndrangheta è diventata classe dirigente.

La rassegna – studiata per offrire a residenti e turisti un ampio ventaglio di incontri ravvicinati con i protagonisti del dibattito culturale nazionale – ha raggiunto traguardi di pregio dopo aver ospitato, a partire dal 2007, ben 250 personalità del variegato panorama culturale italiano. Un percorso che le ha consentito di entrare nel circuito delle più rinomate rassegne culturali estive, accanto a quelle di Positano, Amalfi, Ischia e Maratea.

Sono due le realtà culturali che animano il progetto: l’Agenzia Letteraria Delia. Promozioni per la Cultura, che fa capo a Vincenzo D’Elia, agente Arnoldo Mondadori Editori dal 1977, che ha scoperto, valorizzato e portato al successo centinaia di personalità della cultura nazionale, a partire da Luciano de Crescenzo sino all’ultimo libro di rilevanza internazionale, l’intervista di Fabio Marchese Ragona a Papa Francesco, Life. La mia storia nella Storia, già record di vendite, per la Harper&Collins; e lo Studio Egidio Lorito Communications, con sede a Praia a Mare, attivo nell’organizzazione di eventi culturali, uffici stampa, relazioni pubbliche, promozione editoriale e comunicazione istituzionale. Lo studio fa capo a Egidio Lorito, avvocato, già cultore di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Salerno, oggi collaboratore della cattedra di Teoria dei diritti umani del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università della Calabria, ma anche giornalista-pubblicista e scrittore.

“La presenza del Procuratore Gratteri rappresenta un dono non solo per la città di Praia a Mare, ma per tutta la regione”, ha dichiarato Giancarlo Costabile. “Con raffinata sensibilità e instancabile impegno, Lorito propone assemblee che sono strumenti di coscientizzazione. I praiesi devono essere orgogliosi di ospitare contenitori culturali così autorevoli”.

Foto di Vito Bilotta.

Nel calendario di eventi previsti per il mese di luglio, la rassegna “Praia, a mare con…” propone altri tre incontri imperdibili, alle ore 22:30 in Piazza Municipio.

Il 23 luglio Claudio Martelli, già deputato, europarlamentare, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro di Grazia e Giustizia dal 1991 al 1993, presenterà il suo libro Il merito, il bisogno e il grande tumulto. Con lui, Giacomo Mancini Jr., già parlamentare socialista, e Carmine Pinto, professore ordinario di Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Salerno. Introduce Gabriella Fondacaro dell’Agenzia Letteraria Delia. Il 25 luglio la giornalista Francesca Romanelli introdurrà la serata che vedrà protagonista Amedeo Colella, apprezzato divulgatore della cultura partenopea. L’ultimo appuntamento del mese è fissato al 27 luglio con Antonio Monda, scrittore, docente alla New York University e collaboratore de La Repubblica, che dialogherà con Ercole Giap Parini, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria.

Elvira Sangineto