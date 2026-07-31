Con Massimo Ranieri in tour e nel nuovo album di Tommaso Primo: il percorso artistico di Giovanna Perna

È ripartito in questi giorni il tour di Massimo Ranieri e sul palco, accanto al celebre artista, c’è ormai da tempo la cosentina Giovanna Perna, cantante e tastierista della band che accompagna lo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo. Parallelamente a questo prestigioso impegno, la giovane artista firma un nuovo importante traguardo discografico: è infatti tra le voci di Canzoni ’e ’nnammurate, il nuovo album di Tommaso Primo, pubblicato lo scorso 30 giugno, nel quale interpreta in duetto con il cantautore il brano Vasame sotto ’a luna, una delicata dichiarazione d’amore che intreccia poesia e sonorità partenopee.

Il pubblico cosentino ha già avuto modo di ascoltare il brano in anteprima lo scorso 25 giugno, in occasione del concerto che Tommaso Primo ha tenuto nella Galleria Nazionale di Cosenza, a Palazzo Arnone, nell’ambito dell’evento promosso dalla Fondazione Lilli Funaro. Una serata in cui musica, arte e solidarietà si sono intrecciate nel nome della ricerca oncologica, missione che la Fondazione porta avanti da anni attraverso iniziative culturali e benefiche.

Per Giovanna Perna si tratta di un ulteriore riconoscimento che arriva al termine di un percorso costruito con costanza e talento. A soli 24 anni può già vantare un curriculum di assoluto rilievo. La sua avventura artistica è iniziata da bambina con Ti lascio una canzone, il programma di Rai 1 che le ha permesso di crescere artisticamente e di condividere il palco con interpreti del calibro di Riccardo Cocciante.

Negli anni ha collezionato esperienze televisive, tournée internazionali, riconoscimenti e una solida formazione musicale, culminata con il conseguimento, con il massimo dei voti, dei diplomi accademici di primo e secondo livello in Pianoforte, Tastiere Pop/Rock e Canto Pop/Rock presso il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza.

Dal 2023 è cantante e tastierista nella band di Massimo Ranieri, esperienza che l’ha portata nei principali teatri italiani, sul palco del Festival di Sanremo, negli studi di Rai 1 e persino all’Opera House di Sydney.

Un percorso costruito con studio, dedizione e sensibilità artistica, che continua a proiettare il nome di Giovanna Perna ben oltre i confini della Calabria. E se Vasame sotto ’a luna racconta un amore in musica, per Giovanna Perna rappresenta soprattutto l’ennesima conferma di un talento che continua a volare sempre più in alto tra le raffinate espressioni del cantautorato italiano.

Elvira Sangineto