Cooperativa Sociale Zarapoti: Catanzaro e la svolta sul mare per tutti

La Cooperativa Sociale Zarapoti, che gestisce il Valentino Beach Club — il primo stabilimento balneare interamente accessibile e inclusivo della città — interviene per esprimere profonda soddisfazione rispetto alla scelta dell’Amministrazione comunale di inserire, nell’aggiornamento del Piano Comunale di Spiaggia, un lido comunale a finalità sociale.

“L’ipotesi – afferma la Cooperativa – di un lido comunale a gestione del privato sociale, che vedrà formalizzata in delibera la collaborazione degli Enti del Terzo Settore con il contributo operativo del Valentino Beach, segna un momento fondamentale per la comunità.”

Al di là dell’intesa amministrativa, la Cooperativa sottolinea il valore di una vera presa di coscienza culturale da parte delle istituzioni locali nell’ambito della disabilità.

“Da questo punto di vista, il Valentino Beach può ritenersi orgoglioso di aver stuzzicato la politica ad aprirsi concretamente alle dinamiche del turismo accessibile e di aver aperto una strada tracciata per l’intero territorio.

La nascita di un nuovo lido accessibile rappresenta un ottimo segnale di attenzione nei confronti delle esigenze di tutti i cittadini e dei visitatori. Tuttavia – aggiungono i referenti della Cooperativa – invitiamo a guardare oltre, proponendo una visione strategica ad ampio raggio per il litorale catanzarese. Come emerso in diversi incontri pubblici e istituzionali, l’obiettivo più ambizioso deve essere quello di far emergere l’intera costa di Catanzaro, da Giovino a Corace, come il litorale più accessibile d’Italia.

Per raggiungere questo traguardo è necessario un salto culturale condiviso da parte di tutti gli stabilimenti balneari privati. Se l’intera rete di lidi garantisse standard di piena accessibilità, Catanzaro otterrebbe una rilevanza e una centralità di livello nazionale. Il percorso avviato dimostra che l’inclusione non è solo un servizio, ma una scelta strategica capace di cambiare il volto dell’intera offerta turistica e cittadina.”