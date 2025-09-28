Cosenza, blitz esterno a Siracusa: a segno Mazzocchi

SIRACUSA – Il Cosenza resiste e vince in casa del Siracusa: decisivo un gol nel primo tempo realizzato dall’attaccante Mazzocchi. Con questo risultato la formazione allenata da Buscé tocca quota 12 punti, siciliani fermi invece a 3.

La cronaca della gara

La formazione aretusea parte subito forte e cerca di creare numerosi problemi alla difesa del Cosenza. Il Siracusa ci prova con Guadagni, la palla termina alta sopra la traversa. Ma è al minuto 20 che i calabresi passano in vantaggio. Mazzocchi non sbaglia e permette così ai Lupi della Sila di portarsi sullo 0-1. Prima Cannavò e poi Ricciardi tentano il raddoppio, decisiva è perà la scelta dell’estremo difensore del Siracusa. Nel frattempo Valente fa tremare la difesa cosentina. Nel finale di primo tempo i padroni di casa chiedono un rigore per un fallo di mano di D’Orazio, l’arbitro però fa cenno di proseguire.

La ripresa mostra sempre il Siracusa in avanti, a caccia del pari con Contini, ma Vettorel non si fa trovare impreparato e respinge in presa bassa. Cannavò si divora un gol praticamente a porta vuota: palla fuori al minuto 23′ del secondo tempo. Il Siracusa insiste mentre il Cosenza tenta di giocare in ripartenza a caccia del secondo gol. Vettorel si oppone al colpo di testa ravvicinato, da parte di Parigini, mantenendo il gol del vantaggio. In pieno recupero Parigini tenta la giocata senza però inquadrare la porta: il punteggio non cambia e a fare festa è il Cosenza.

Il tabellino di Siracusa-Cosenza

SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Shapola, Pacciardi, Iob; Gudelevicius (17′ st Capanni), Candiano; Guadagni (17′ st Parigini), Limonelli, Valente; Contini (30′ st Di Paola). In panchina: Bonucci, Cancellieri, Frosali, Damian, Falla, Catena, Bonacchi, Ba, Frisenna, Morreale, Zanini, Kastev. Allenatore: Turati.

COSENZA (4-3-3): Vettorel; Ricciardi, Dametto, Caporale, D’Orazio (1’ st Cimino); Kouan, Langella, Garritano; Cannavò (25′ st Ferrara), Mazzocchi (25′ st Achour), Florenzi (13′ st Arioli). In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Contiero, Dalle Mura, Ragone, Rocco, Mazzulla, Novello. Allenatore: Buscè.

ARBITRO: Castellone di Napoli.

NOTE: 3.660 spettatori, trasferta vietata ai tifosi ospiti. Espulso al 51′ st il viceallenatore Spinelli (S) per proteste. Ammoniti: Pacciardi, Puzone (S), D’Orazio, Ricciardi (C). Angoli: 4-0. Recupero: 2′ pt, 6′ st.