Vibrazioni di tennis a Rende: lo spettacolo è appena iniziato

A Rende, nel Chiappetta Sport Village, si respira un’aria internazionale. Allestimenti di alto livello, come il torneo stesso, con giocatrici di calibro molto elevato e competitivo. Match giocati punto su punto, fino all’ultimo game!

Si sta bene in questa atmosfera: tanta gente, appassionati, famiglie, bambini, maestri di tutti i circoli limitrofi che hanno portato i loro atleti e le loro atlete ad assistere a una competizione di livello davvero superiore.

Nelle qualificazioni, la francese Lamaitre ha avuto la meglio sull’inglese Christie con il punteggio di 7/5, 6/2.

L’italiana Chiesa ha vinto, ma solo al terzo set, contro la Kazionova, chiudendo il match dopo una dura battaglia con il punteggio di 6/4, 6/2, 7/5.

Nessun problema per la Kostovic, che ha superato la tedesca Morderger con un netto 6/3, 6/1.

Grande lottatrice l’italiana Abbagnato, che vince in due set contro una combattiva finlandese Hietranta, con il punteggio finale di 7/6, 6/3.

Anche per l’australiana Smith nessun problema: risolve la pratica Anshba con un 6/4, 6/1.

Il derby italiano tra Spitieri e Rocchetti si conclude con il ritiro della Spitieri, dopo un match combattutissimo fino all’ultimo punto.

Chiude la giornata la nostra Urgesi, che si qualifica battendo la connazionale Colmegna.

Che dire, c’è vibrazione nell’aria del tennis calabrese. Da domani… si comincia davvero!

Cinzia Gullace