Cosenza-Camera di Commercio: firmato il Memorandum per l’Albania. Binetti tra i protagonisti

Un passo importante verso l’internazionalizzazione. Il racconto dell’esperienza dell’imprenditore Danilo Binetti.

Si è tenuto a Cosenza, presso la Camera di Commercio, un incontro istituzionale promosso dal Console Onorario della Repubblica d’Albania in Calabria, Anna Madeo, e dalla Camera di Commercio Albanese, finalizzato alla firma del Memorandum of Understanding (MoU). Il documento disciplina i rapporti tra la Camera di Commercio albanese e gli imprenditori calabresi interessati a investire nel Paese.

È stato un momento di confronto concreto, durante il quale sono state illustrate le principali opportunità riservate agli investimenti internazionali in Albania: zone franche, fiscalità agevolata e strategie di penetrazione commerciale.

Tra i protagonisti della giornata anche la Binetti Ascensori Srl, che ha condiviso la propria esperienza attraverso l’intervento del CEO Danilo Binetti. Un racconto autentico di un percorso avviato nel 2024 con il progetto “Jumping to Albania”, ideato da Vittorio Toscano, esperto in internazionalizzazione delle imprese e sviluppo del core business. Un progetto nato dalla collaborazione con realtà imprenditoriali e istituzionali albanesi, oggi diventato un esempio virtuoso di internazionalizzazione.

Su invito del Presidente della Camera di Commercio di Tirana, Danilo Binetti parteciperà a un incontro dedicato allo sviluppo della strategia commerciale dell’azienda in Albania e nei Balcani.

Prossimamente, la Binetti Ascensori Srl sarà candidata al Gran Galà delle Imprese Italiane in Albania, che premia le realtà imprenditoriali italiane che credono nel potenziale del Paese.

Calabria e Albania: sempre più vicine, nel segno del fare.