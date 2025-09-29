Sherif domina, Pera cade: il lunedì infiamma il Chiappetta Sport Village

Il lunedì al Chiappetta Sport Village non ha nulla da invidiare al weekend: spalti gremiti e match di alto profilo hanno animato la giornata. Del resto, il calendario proponeva incroci tra big pronti a darsi battaglia. Basti pensare che oggi sono scese in campo la testa di serie numero 1, Mayar Sherif, e la testa di serie numero 5, la statunitense Bernarda Pera.

I numeri parlano da soli: giocatrici come Pera, attualmente numero 120 del ranking WTA, vantano risultati importanti. Nel 2023 ha raggiunto il terzo turno sia al Roland Garros che agli US Open, e nel 2024 è arrivata al terzo turno anche a Wimbledon.

Anche Mayar Sherif, oggi numero 98 della classifica mondiale, ha ottenuto successi significativi. A Parma, in un torneo WTA 250, ha battuto Maria Sakkari, raggiungendo la posizione numero 44 del ranking. Inoltre, ha conquistato due titoli WTA 125, a Marbella e a Karlsruhe.

Presente sugli spalti anche Martina Trevisan, in tabellone grazie a una wild card. La giocatrice toscana ha assistito ad alcuni incontri, concedendosi a selfie e foto con spettatori e appassionati.

L’atmosfera che si respira al Chiappetta Sport Village è rispettosa, cordiale e coinvolgente.

Ma veniamo ai risultati odierni. Grande sorpresa per la netta sconfitta di Bernarda Pera, testa di serie numero 5, battuta con un sorprendente 6-1, 6-2 dalla canadese Branstine.

Nessuna sorpresa, invece, da parte della testa di serie numero 1: Mayar Sherif non ha deluso le aspettative. Con il suo tennis aggressivo ha dominato la nostra Pieri, imponendosi con il punteggio di 6-2, 6-3.

Negli altri incontri di singolare:La testa di serie numero 6, Lamaitre, ha battuto la svizzera Kung con un netto 6-2, 6-1. La ceca Bejek, testa di serie numero 4, ha superato Gorgodze con un doppio 6-1.

Peccato per la coppia Abbagnato/Cavalle-Reimers, sconfitta al tie-break del terzo set dalle teste di serie numero 1, le gemelle statunitensi Zamarripa, che hanno avuto la meglio sulle tedesche Morderger.Niente da fare anche per il duo Ibbau/Shine, sconfitto da Anane/Kazionova.

Nella sessione serale, la 25enne Nuria Brancaccio, attualmente numero 153 del mondo con 7 titoli ITF in singolare e 4 in doppio, ha affrontato la ceca Palicova, numero 189 del ranking. Dopo un match combattuto, Brancaccio si impone al terzo set: 7-6, 6-7, 6-1, dimostrando solidità e carattere.

Domani sarà la volta della nostra Martina Trevisan, attesa sul Campo Centrale.

Il Chiappetta Sport Village si conferma teatro di grande tennis… e lo spettacolo continua.

Cinzia Gullace