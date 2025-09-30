Bologna incontra la Calabria: una cena-evento tra tradizione e sapore

Il 2 ottobre a Bologna, il ristorante L’Acquolina ospita una cena speciale dedicata ai sapori calabresi con prodotti tipici e vini d’eccellenza.

Giovedì 2 ottobre, alle ore 20, presso il ristorante L’Acquolina, andrà in scena una cena-evento nata dalla collaborazione con i foodblogger di Calabria Food Tour, con l’obiettivo di lanciare una vera e propria ambasciata del cibo calabrese nel cuore della città.

“L’Acquolina in Calabria” è l’inaugurazione simbolica di una vera Ambasciata del cibo calabrese nel cuore di Bologna, un’iniziativa nata dalla collaborazione con i food blogger di Calabria Food Tour, pensata per valorizzare e diffondere le eccellenze gastronomiche calabresi all’interno di un territorio, quello emiliano, dalla forte identità culinaria.

Durante la serata, gli ospiti saranno accompagnati in un viaggio sensoriale che unirà sapori, profumi e tradizioni delle due regioni, per portare la Calabria in Emilia in modo autentico e continuativo, attraverso l’introduzione stabile di prodotti calabresi nel menù del ristorante.

Un progetto che affonda le radici nella storia familiare

Questa iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione delle eccellenze calabresi portato avanti da Davide Ierardi, titolare del ristorante L’Acquolina e figlio della tradizione culinaria calabrese. La sua famiglia, originaria di Crotone, si trasferisce a Bologna nel 1990 e, sei anni dopo, apre il ristorante.

Dal 1996, L’Acquolina è un punto di riferimento per la cucina bolognese, con pasta fatta in casa, crescentine, tigelle e piatti di pesce. Ma è nel 2019 che Davide avvia una trasformazione importante: rinnova il locale e dà vita a un progetto che unisce le due anime della sua storia personale – quella emiliana e quella calabrese – introducendo nel menù prodotti tipici e ricette tradizionali del Sud Italia.

Il progetto di Davide è quello di utilizzare i prodotti calabresi per realizzare le sue ricette; il pecorino crotonese, i sottoli, la sardella, l’olio extravergine di oliva, la farina, il finocchietto di Isola Capo Rizzuto IGP, sono già presenti nella cucina del ristorante.

L’appuntamento del 2 ottobre rappresenta un’occasione unica per vivere una serata di autentica convivialità, tra piatti deliziosi, storie familiari, prodotti di qualità e la volontà di costruire un ponte tra due terre fortemente legate alle loro radici.

L’eccellenza dei piatti è garantita dalla partecipazione di numerose aziende calabresi che portano a Bologna il meglio della loro produzione.

I partner ufficiali dell’evento sono: Callipo, Vecchio Magazzino Doganale, Salumificio San Vincenzo, Frangiulia, Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto, Ippolito 1845, Birra Cala, Sapori Antichi, Caseificio Valle Fiore, Pastificio Mattarello, Azienda Lucchetta, Lorenzo Fortuna.

Durante la serata-evento saranno proposti i piatti simbolo delle due culture: a partire da un grande antipasto composto da crescentine accompagnate da salumi calabresi e bolognesi, pecorino crotonese semi stagionato e fresco, funghi, melanzane, carciofi e olive sott’olio e le immancabili polpette di carne e di melanzane, per proseguire con i cavatelli con ragù calabrese, pizza con la ‘nduja e cipolla rossa di Tropea, alici arriganate e i Pipi e Patati, il must dei pranzi calabresi.

Fortuna Mazzeo