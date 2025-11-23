Cosenza, i Lupi non si fermano più: vittoria in rimonta contro il Benevento

COSENZA – Vittoria e grandi sorrisi per il Cosenza che batte il Benevento. Sul finale i campani recriminano per un possibile fallo in area non giudicato falloso in area di rigore. La formazione allenata da mister Buscè continua la corsa nelle zone alte della classifica: terza vittoria consecutiva, quattro successi e un pari nelle ultime cinque gare.

La cronaca della gara

Durante i primi 15 minuti di gioco il Benevento inizia subito a spingere e alla prima vera occasione passa in vantaggio. Errore di Cannavò in difesa, Mignani recupera palla e la passa a Lamesta che fa gol e supera Vettorel. La formazione campana continua ad attaccare, ma il Cosenza non demorde e al 26′ pareggia i conti. Kouan deposita la porta in rete dopo il passaggio di Dalle Mura. Ma è al 35′ che il Cosenza si gioca il primo episodio FVS per un presunto contatto fra Ricci e Cannavò: l’azione viene giudicata senza alcuna conseguenza dalla terna arbitrale per il giocatore delle Streghe. Sul finire del primo tempo Pierozzi sfiora la porta difesa da Vettorel: occasione importate per il Benevento.

Ad inizio ripresa Manconi sbaglia tutto e la manda la palla alta dopo un assist del compagno Lamesta. Il Cosenza chiede ancora una volta un calcio di rigore per un fallo di Scognamillo su Mazzocchi: dal dischetto si reca Garritano che dagli 11 metri non sbaglia. Nel frattempo il Benevento cerca a tutti i costi di pareggiare i conti e inserisce forze fresche. I Lupi aumentano l’intensità di gioco e con Garritano sfiora il tris: palla messa in angolo dal portiere Vannucchi.

La formazione giallorossa non molla e ci prova con Maita al 36′, ma la palla termina alta. Nel frattempo Mehic non ci pensa due volte e dalla distanza tenta la giocata in bello stile: tiro da dimenticare. La formazione di casa si chiude, gli ospiti invece tentano il tutto per tutto. Sul finale di gara Ricciardi non riesce a chiudere i giochi. Tumminello fa intanto tremare la retroguardia calabrese, Vettorel trema e non poco. I calabresi stringono i denti e alla fine portano a casa un risultato importantissimo: calabresi salgono a 29 punti, in coabitazione con il Benevento.

Il tabellino di Cosenza-Benevento

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cannavò (32′ st Dametto), Dalle Mura, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano (32′ st Contiliano); Florenzi (46′ st Contiero), Ricciardi; Mazzocchi. In panchina: Pompei, Le Rose, Barone, Beretta, Ragone, Achour, Rocco, Silvestri, Mazzulla. Allenatore: Buscè.

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli (22′ st Simonetti); Pierozzi, Prisco (32′ st Carfora), Maita, Ricci (22′ st Mehic); Lamesta, Mignani (22′ st Tumminello), Manconi (32′ st Della Morte). In panchina: Esposito, D’Alessio, Viscardi, Borghini, Romano, Cantisani, Tsingaras, Talia. Allenatore: Floro Flores.

ARBITRO: Edoardo Gianquinto di Parma. Assistenti: Angelo Tomasi e Davide Fedele di Lecce. Quarto ufficiale: Dario Acquafredda di Molfetta. Operatore FVS: Genoeffa Signorelli di Paola.

MARCATORI: 15′ pt Lamesta (B), 26′ pt Kouan (C), 16′ st rig. Garritano (C).

NOTE: spettatori un migliaio circa, 150 ospiti. Ammoniti: D’Orazio (C), Pierozzi (B). Angoli: 3-1. Recupero: 2′ pt, 6′ st.