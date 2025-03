Cosenza mai in partita, il Catanzaro si esalta con un poker da sogno

CATANZARO – Partita senza storia per il Cosenza che perde a Catanzaro e rovina ancora una volta le ultime e irrisorie speranze. Un finale già scritto ormai da mesi.

La cronaca del match

Sin dai primi 10 minuti di gioco Catanzaro con il pallino del gioco al cospetto di un Cosenza che, invece, prova a ripartire in contropiede. Alla prima vera azione Iemmello non sbaglia da due passi e approfitta di un evidente errore della difesa calabrese: marcatura inadeguate e capitan giallorosso lesto nel superare Micai con un preciso tiro di piatto. La risposta dei rossoblù arriva dai piedi di Caporale, ma la palla termina al lato. Il Catanzaro insiste e si fa vedere maggiormente in attacco, Cosenza invece in difficoltà dopo il gol subito. Al minuto 39 azione fulminea del Catanzaro, Iemmello prova la giocata a giro: palla alta.

Ad inizio ripresa segna subito il Catanzaro. Dalla distanza gol di pregevole fattura firmato da Pompetti: tiro da oltre 30 metri e “Ceravolo” in visibilio. Biasci ha l’occasione di fare il tris, ma la palla termina fuori. Ma il gol è nell’aria e arriva al 9′ con un altro errore del Cosenza e conseguente gol di Bonini. Cala il poker il Catanzaro con Coulibaly che chiude un match a dire il vero mai in discussione. La partita scorre e volge ai titoli di coda: vincono i giallorossi che chiudono ogni contesa con forza e convinzione, Cosenza inguardabile e sempre più vicino alla retrocessione.

Il tabellino di Catanzaro-Cosenza

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini (35′ st Antonini); Situm (35′ st Cassandro), Pompetti, Petriccione (19′ st Coulibaly), Pontisso (1′ st Ilie), Quagliata; Biasci (14′ st Buso), Iemmello. In panchina: Gelmi, Borrelli, Compagnon, Seck, Maiolo, Corradi, Pittarello. Allenatore: Caserta.

COSENZA (3-5-2): Micai; Venturi, Dalle Mura, Caporale; Ciervo, Gargiulo, Garritano (37′ st Charlys), Kouan (22′ st Kourfalidis), D’Orazio (8′ st Ricciardi); Fumagalli (22′ st Rizzo Pinna), Mazzocchi (37′ st Cruz). In panchina: Vettorel, Cimino, Zilli, Sgarbi, Ricci, Florenzi, Hristov. Allenatore: Tortelli.

ARBITRO: Davide Ghersini della sezione di Genova. Assistenti: Francesco Luciani della sezione di Milano e Ivan Catallo della sezione di Frosinone. Quarto Ufficiale: Maria Marotta della sezione di Sapri. VAR: Marco Guida di Torre Annunziata. AVAR: Matteo Gariglio di Pinerolo.

MARCATORI: 21′ pt Iemmello (CA), 2′ st Pompetti (CA), 10′ st Bonini (CA), 23′ st Coulibaly (CA).

NOTE: 12mila spettatori circa (trasferta vietata ai tifosi ospiti). Ammoniti: Petriccione (CA), D’Orazio (CO). Angoli: 1-1. Recupero: 1′ pt, 0′ st.