Cosenza Medici Fc, è doppietta: dopo lo scudetto arriva anche la Coppa Italia

I medici-calciatori silani battono il Napoli 2-0 nella finale di Castel di Sangro e conquistano per la terza volta il trofeo nazionale.

Decisiva la doppietta di Zicarelli nella ripresa. Per il Cosenza Medici Fc è il secondo titolo stagionale dopo il sesto scudetto conquistato a Paestum.

Il Cosenza Medici Fc mette la ciliegina sulla torta di una stagione già straordinaria. Dopo il trionfo nel campionato, culminato con la conquista del sesto scudetto a Paestum, la formazione silana si prende anche la Coppa Italia, alzando al cielo il trofeo della 23ª edizione della competizione organizzata dall’Asd Nazionale Medici Calcio, presieduta dal dottor Giovanni Borrelli.

Sul terreno del “Teofilo Patini” di Castel di Sangro, il Cosenza supera il Napoli per 2-0 al termine di una finale combattuta e risolta nella ripresa. A decidere l’atto conclusivo è il bomber Zicarelli, autore di una splendida doppietta: prima al 17’, poi al 37’ del secondo tempo.

Una vittoria che consente alla formazione del presidente Antonio Caputo di scrivere un’altra pagina importante della propria storia. Per il Cosenza Medici Fc è infatti la terza Coppa Italia, dopo quelle conquistate nel 2013 ad Assisi e nel 2017 tra Diamante e Scalea.

Un cammino costruito partita dopo partita

Il percorso verso il trofeo era iniziato nella fase a gironi con il successo per 2-1 sul Napoli Flegrea, grazie alle reti di Putortì e Fabbricatore. Poi due pareggi a reti inviolate contro Salerno e Pescara, prima del successo di misura sull’Avellino, battuto 1-0 con una rete, ancora una volta, di Zicarelli.

In semifinale il Cosenza ha ritrovato il Napoli Flegrea in una sfida vietata ai deboli di cuore. I tempi regolamentari e i supplementari si sono chiusi sull’1-1, con il solito Zicarelli a timbrare il cartellino. La qualificazione si è decisa ai calci di rigore, dove i rossoblù hanno avuto la meglio per 5-4.

Grande protagonista dagli undici metri è stato il portiere Davide Sbano, autore di due parate decisive che hanno permesso al Cosenza di staccare il biglietto per la finale.

Dall’altra parte del tabellone, il Napoli aveva superato il Bari per 3-1, guadagnandosi così la possibilità di contendere il trofeo ai calabresi.

La festa e la cerimonia di premiazione

Al termine della finale è scattata la festa del Cosenza Medici Fc, prima sul campo e poi durante la cerimonia di premiazione.

Presenti il sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Nicola Caruso, il presidente della squadra dei medici di Pescara Marco Donatelli, un rappresentante della Fondazione Gigi Ghirotti, partner dell’Asd Nazionale Medici Calcio, e Gennaro Buonocore, responsabile del settore calcio Aics Napoli.

A fare visita alle squadre anche il prefetto di Pescara Luigi Carnevale, calabrese d’origine e per diversi anni dirigente della Squadra Mobile di Cosenza. Nel corso della sua carriera ha ricoperto anche gli incarichi di prefetto a Brindisi, capo della scorta di Papa Francesco e dirigente del Servizio di Pubblica Sicurezza del Vaticano.

Alla manifestazione in Abruzzo hanno partecipato inoltre le rappresentative di Melito Porto Salvo e Taranto.

Archiviata la Coppa Italia, il Cosenza Medici Fc può già guardare al prossimo obiettivo. Dal 6 all’8 dicembre, a Palermo, è infatti in programma la finale di Supercoppa dell’Asd Nazionale Medici Calcio