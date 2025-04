Cosenza, nel pronto soccorso dell’ospedale Annunziata arriva la TAC

COSENZA – Completato il Pronto Soccorso dell’ospedale Annunziata: giovedì 3 aprile sarà inaugurata la sala TAC, un ulteriore spazio che coniuga il layout funzionale con la tecnologia più avanzata al servizio del paziente, in grado di fornire risposte diagnostiche in tempi brevi e con risparmio di tempo e risorse umane. La disponibilità della tecnologia diagnostica – sala tac e radiologia polifunzionale – che si traduce in zero spostamenti, mette al centro il paziente, le esigenze di presa in carico completa e la possibilità di accelerare percorsi di cura e trasferimenti fast track. Con l’inaugurazione della TAC si completa il progetto di un Pronto Soccorso all’avanguardia, che integra gli aspetti funzionali, strutturali, impiantistici: un ambiente moderno e accogliente che si discosta dagli schemi ospedalieri tradizionali e recupera pienamente, la dimensione di umanizzazione delle cure.