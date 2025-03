Cosenza umiliato, il Pisa vince facile: retrocessione ad un passo

COSENZA – Successo del Pisa che condanna il Cosenza ad una retrocessione sempre più vicina. Spazio anche per due espulsioni da parte dei rossoblù.

La cronaca della gara

La prima azione è di marca ospite con Toure che di testa non inquadra lo specchio della porta. Il Pisa continua ad insistere e al 24′ passa in vantaggio con Moreo che segna al termine di un’azione a dir poco rocambolesca. Dall’altro lato c’è il Cosenza che perde prima Martino e poi Sgarbi. Il Pisa approfitta di ogni minima occasione e trova il secondo gol capolavoro con Traore e poi il sigillo che chiude i giochi della prima frazione di gioco con Angori (complice la deviazione decisiva firmata da Micai).

Durante la seconda frazione di gioco il Pisa rallenta ed evita di infierire su un avversario ormai senza alcuna forza psicofisica. Il Pisa conquista altri tre punti importanti che permettono ai ragazzi di Inzaghi di tornare in Toscana con tre punti che hanno il profumo della Serie A.

Il tabellino di Cosenza-Pisa

COSENZA (3-5-2): Micai; Martino, Venturi, Sgarbi; Ricciardi, Gargiulo (28′ st Kourfalidis), Charlys, Florenzi, Ciervo (1′ st D’Orazio); Rizzo Pinna (1′ st Kouan), Artistico (18′ st Mazzocchi). In panchina: Baldi, De Franceschi, Cimino, Fumagalli, Dalle Mura, Cruz, Ricci, Hristov. Allenatore: Tortelli.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli (12′ st Meister), Caracciolo (26′ st Calabresi), Bonfanti; Toure, Piccinini, Marin (1′ st Hojholt), Angori; Moreo (12′ st Castellini), Tramoni (1′ st Solbakken); Lind. In panchina: Andrade, Loria, Rus, Nielsen, Arena, Sernicola, Morutan. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Daniele Rutella della sezione di Enna. Assistenti: Marco Ceccon di Lovere e Thomas Miniutti di Maniago. Quarto assistente: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata. VAR: Luigi Nasca di Bari. AVAR: Giacomo Paganessi di Bergamo.

MARCATORI: 24′ pt Moreo (P), 30′ pt Traore (P), 43′ pt aut. Micai (P).

NOTE: spettatori 2mila circa di cui 492 ospiti. Angoli: 0-5. Espulso al 36′ pt Sgarbi (C) per gioco pericoloso. Espulso al 41′ pt Martino (C) per doppio giallo. Ammoniti: Mazzocchi (C), Marin (P). Angoli: 0-5. Recupero: 4′ pt, 0′ st.