I lievitati di Pasqua del maestro pizzaiolo Lorenzo Fortuna

Dopo il successo dei suoi panettoni Lorenzo Fortuna stupisce con i grandi lievitati di primavera in quattro nuove combinazioni di sapore e lancia la sua Pastiera 2.0.

Dopo il grande successo ottenuto con i suoi panettoni artigianali, il maestro pizzaiolo Lorenzo Fortuna torna a deliziare il palato dei suoi clienti con una nuova selezione di grandi lievitati, questa volta dedicati alla Pasqua 2025.

Dal suo laboratorio di Rende (Cs), il talentuoso artigiano della lievitazione ha ideato quattro nuove combinazioni di sapore, mettendo al centro della sua produzione la ricerca della qualità e l’originalità delle sue creazioni.

“Ho voluto proporre nuovamente l’impasto con arancia candita, cioccolato e cardamomo, che per le scorse feste natalizie ha avuto un ottimo riscontro e sento il mio “lievitato” del cuore e poi mi sono appassionato all’impasto al caffè, abbastanza complesso ma altrettanto buono. In ogni lievitato ricerco l’equilibrio e il profumo, oltre alla qualità delle materie prime utilizzate che è la priorità di ogni giorno” – racconta Lorenzo Fortuna.

L’amore per i lievitati e la continua voglia di sperimentare lo hanno portato a creare una linea esclusiva di dolci pasquali, in edizione limitata, destinati a conquistare le tavole dei suoi clienti e degli amanti della sua celebre pizza.

Le colombe di Lorenzo Fortuna

Per la Pasqua 2025, Lorenzo Fortuna propone quattro versioni esclusive della colomba, ognuna con una personalità ben definita e pensata per soddisfare i palati più esigenti:

Colomba al cioccolato fondente, arancia candita calabrese e cardamomo: un connubio di sapori elegante e raffinato, ormai signature della produzione del maestro pizzaiolo. Il cioccolato fondente al 70% incontra la freschezza dell’arancia candita e le note speziate del cardamomo, regalando un’esperienza sensoriale intensa e armoniosa.

Colomba al cioccolato e caffè: un impasto scuro al caffè, dal gusto deciso e persistente, arricchito da pezzi di cioccolato fondente che ne esaltano la golosità.

Colomba al cioccolato bianco, fragoline di bosco e liquore Strega: un mix intrigante tra la freschezza delle fragoline di bosco, la dolcezza avvolgente del cioccolato bianco e il carattere aromatico del celebre liquore, per un’esperienza gustativa sorprendente.

Colomba pandorata con creme alla nocciola o al pistacchio: dedicata a chi non ama i canditi, questa variante si distingue per la sua morbidezza e per la presenza di due irresistibili creme artigianali a scelta, rigorosamente fatte in casa.

Ogni colomba di Lorenzo Fortuna è frutto di un processo produttivo interamente artigianale; l’impasto è realizzato con lievito madre e materie prime di altissima qualità, tutte rigorosamente made in Italy: burro da latte italiano, cioccolato fondente Domori al 70%, farina del Molino Bruno, di cui Lorenzo è ambassador, e ingredienti selezionati da piccole realtà locali.

La lavorazione attenta e la lunga lievitazione naturale, che arriva fino a 24 ore, garantiscono una sofficità e una scioglievolezza uniche, capaci di rendere ogni morso un’esperienza memorabile.

Ancora una volta, Lorenzo Fortuna dimostra il suo talento e la sua creatività, applicando la stessa ricerca dell’equilibrio che caratterizza le sue celebri pizze anche ai suoi lievitati pasquali.

Dal classico al profumato, dal dolce speziato all’intensità del caffè e del cioccolato, il suo ventaglio di sapori è un omaggio all’arte della pasticceria e alla cultura gastronomica italiana.

Per chi desidera assaggiare in anteprima queste prelibatezze, tutte le colombe saranno disponibili anche per la degustazione presso la pizzeria di via Bari, dove per i prossimi mesi i lievitati di Pasqua saranno i protagonisti della carta dei dolci

Il Casatiello di Lorenzo, anche in versione calabrese

Oltre ai dolci pasquali, Lorenzo Fortuna non rinuncia a un grande classico della tradizione: il casatiello.

A partire da mercoledì 16 aprile, sarà possibile prenotare due versioni di questa specialità, entrambe realizzate con ingredienti genuini e lievitazione naturale: Casatiello classico: preparato con farina di tipo 1 non raffinata, lievito madre, formaggio, uova sode e un mix di salumi selezionati, secondo la ricetta tradizionale napoletana; Casatiello calabrese: una reinterpretazione in chiave locale, arricchita dall’aggiunta di ‘nduja e cipolla di Castrovillari stufata, per un sapore deciso e autentico.

Con la sua passione per la panificazione e la sperimentazione, Lorenzo Fortuna continua a stupire, portando avanti un’idea di pasticceria artigianale che unisce innovazione e rispetto della tradizione. Che sia per le colombe o per il casatiello, ogni sua creazione racconta una storia di dedizione, ricerca e amore per il buon cibo.

Info e prezzi

Le colombe di Lorenzo Fortuna si possono acquistare presso la Lorenzo Fortuna Pizza Chef in via Bari, 34 a Rende (Cs) e sul suo shop on line www.lorenzofortuna.it.

Tutte le colombe sono al prezzo di € 36,00, acquistabili a parte anche le creme pistacchio o nocciola (200 gr) al prezzo di € 10,00 (al pz).

Per i più golosi è attiva la promo speciale con le 4 colombe al prezzo di € 120,00 e spese di spedizioni gratuite (invece che € 144).

Il Casatiello (1.7kg circa) è acquistabile al prezzo di 35 euro (al pz) solo presso la pizzeria in via Bari 34, con prenotazioni e ritiro da mercoledì 16 a sabato 19 aprile. E solo per chi prenota il Casatiello, la possibilità di avere casatiello + colomba al prezzo di € 60 (invece che € 71).

Fortuna Mazzeo