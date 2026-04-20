Nuoto master, bracciate ed emozioni al “Trofeo Sergio Mirante”

Il “Trofeo Sergio Mirante” di nuoto master, giunto alla sesta edizioni, si conferma tra gli appuntamenti sportivi più attesi e partecipati nel panorama calabrese e italiano. Un appuntamento sportivo “che ogni anno raduna tantissimi per ricordare e manifestare affetto e stima ad un tecnico, un nuotatore, che ha fatto dello sport un modello di vita”, si legge nella nota.

La manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto in collaborazione col Gruppo Atletico Sportivo e l’Associazione “Sergio Mirante”, nella piscina “Cassiodoro Sporting Center” di Squillace Lido, ha visto la partecipazione di numerosi master in rappresentanza di ventuno società provenienti dall’intera Calabria, ma anche da Campania, Puglia, Sicilia, Liguria, Lombardia.

Per la cronaca, sul gradino più alto del podio è salito il Gruppo Atletico Sportivo che ha preceduto Rende Nuoto (2°) e Anzianotti Nuoto (3°).

Ma al di là dei risultati, il vero obiettivo della giornata è stato ricordare Sergio Mirante, come traspare dalle parole del presidente della FIN Calabrese.

“Un ricordo indelebile – ha sottolineato Alfredo Porcaro – in quelli che hanno conosciuto questo ragazzo con tanta voglia di vivere e trasmettere valori unici di amicizia, sport e soprattutto tanto valore di riconoscenza, con attenzione verso un movimento che amava tanto. Sergio è stato e sarà una persona che ha lasciato un amore nello sport che amava e soprattutto nella famiglia che ancora oggi lo vede presente. Grazie, figlio Sergio, perché continui e continuerai a regalarci giornate di amore e passione per lo sport e soprattutto di partecipazione ed emozione”.

Soddisfatto per la riuscita della manifestazione Patrizio Mirante: “Desidero esprimere grande soddisfazione per la riuscita di questa sesta edizione del Trofeo Sergio Mirante. La partecipazione di ben ventuno società provenienti anche da fuori regione, testimonia quanto questo evento stia crescendo anno dopo anno, diventando un importante punto di riferimento sportivo e umano. Vedere così tanti atleti riuniti nel nome dello sport, del rispetto e della condivisione, è per noi motivo di orgoglio. Un sentito ringraziamento va a tutte le società partecipanti, agli organizzatori, all Federazione Italiana Nuoto Comitato Calabria, nella persona del Presidente Alfredo Porcaro e al Presidente della Società Gruppo Atletico Sportivo, Vincenzo Pizzari, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa splendida giornata. Continueremo a portare avanti con impegno i valori che questo Trofeo rappresenta, nel ricordo di Sergio”.