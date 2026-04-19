Cosenza vince di misura, ritorna al gol Mazzocchi: corsa al terzo posto ancora aperta

COSENZA – Mancano solo novanta minuti al termine della stagione regolare, ma il Cosenza è ancora in corsa per il terzo posto del Girone C. Il Cosenza batte con un gol di Mazzocchi il Trapani (per oltre un tempo in inferiorità numerica).

Ritmi bassi e molti errori

L’avvio di gara è tutto tranne che entusiasmante. Il Cosenza prova a mantenere il possesso palla ma pecca di precisione. Al minuto 26′ un errore grossolano di Dametto costringe lo stesso difensore al fallo su Balla, regalando una punizione pericolosa al Trapani, specchio di una retroguardia rossoblù apparsa più volte in affanno.

L’unico sussulto dei padroni di casa arriva al minuto 33 quando Palmieri tenta di accendere la luce con un colpo di tacco volante su cross di Cannavò: la palla, però, sibila a lato del palo.

Il fattore FVS e l’espulsione di Celeghin

Il match si scalda negli ultimi dieci minuti della frazione, con la tecnologia FVS protagonista. Al 36′ il Trapani reclama un rigore per un contatto tra Dametto e Stauciuc, ma l’arbitro Poli lascia correre dopo il check.

La vera svolta arriva al 42′: Celeghin entra in modo scomposto a piede a martello su Langella. Inizialmente l’arbitro sventola solo il giallo, ma il Cosenza richiede gran voce la revisione. Dopo un lungo consulto al monitor, Poli torna sui suoi passi ed espelle il centrocampista granata.

Cosenza in attacco, gol vittoria di Mazzocchi

Al minuto 56 Ba cerca il tiro di potenza, ma la conclusione è da dimenticare e termina di fatto alto sopra la traversa. Il Cosenza in versione offensiva, complice la superiorità numerica, Trapani invece che cerca di evitare guai alla retroguardia granata. I ragazzi allenati da mister Buscè stazionano quasi esclusivamente nella metà campo del club siciliano, ospiti costretti invece a stringere i denti e provare le ripartenze in contropiede.

Show di Baez, entrato nel secondo tempo in campo, il pallonetto però non trova il portiere avversario impreparato: Galeotti blocca senza problemi. E dopo tanto sforzo i calabresi passano in vantaggio con Mazzocchi che da pochi passi non sbaglia una respinta ravvicinata da parte dell’estremo difensore del Trapani. Nel finale c’è spazio per un tiro di Nicoli mandata in angolo da Pompei: finisce con un solo gol il match del “Marulla”.