Cosenza, pareggio senza reti contro la Salernitana: un punto per i Lupi

SALERNO – Il Cosenza esce dalla trasferta di Salerno con un pareggio senza reti: i calabresi recriminano per due gol annullati, entrambi causa posizione di fuorigioco. La Salernitana non riesce a far gioire il proprio pubblico, i Lupi della Sila tornano invece in Calabria con un punto.

Rigore sbagliato da Ferrari, due gol annullati ai Lupi

Il match vede la formazione ospite attaccare maggiormente sulle fasce, specialmente nei primi minuti con una conclusione di Florenzi che termina alta sopra la traversa. Al minuto 15 Garritano trova il gol, ma l’arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco. La squadra di casa ci prova dopo qualche azione con De Boer, la conclusione non inquadra però lo specchio della porta difesa da Vettorel. Il club campano si accende al 22′ con Achik che tenta il colpo a sorpresa: l’estremo difensore del Cosenza si oppone e devia in angolo.

Carriero supera in velocità un avversario, si accentra e fa partire al 34′ un tiro bloccato centralmente da Vettorel. Sul tiro successivo gran gol di Florenzi, anche in questo caso annullato per posizione di fuorigioco. Il club allenato da Buscè insiste maggiormente sulle fasce, dall’altro lato c’è invece la squadra di Raffaele che tenta una reazione d’orgoglio, complice un inizio maggiormente positivo e propositivo da parte degli avversari. Caporale intanto atterra Ferrari: l’arbitro fischia il calcio di rigore. Dal dischetto si reca Ferrari che sbaglia e permette al portiere di parare senza problemi.

Kouan colpisce il palo

Nel frattempo Buscè rinforza il centrocampo con l’ingresso di Ba e l’uscita di Florenzi. Al 13′ della ripresa Ciotti tenta il colpo a sorpresa, Donnarumma però si oppone senza problemi e blocca in due tempi. La Salernitana tenta di sorprendere con un colpo di Ferrari sul primo palo, ma la sfera termina fuori quando l’orologio segna il minuto 18 del secondo tempo.

Il Cosenza sfiora il gol con un palo colpito dal tiro ravvicinato di Kouan. Carriero nel frattempo ci prova dalla distanza al 31′ senza inquadrare la porta avversaria. Sotto porta, invece, Ferrari sfiora la marcatura da distanza ravvicinata. Nel finale l’arbitro concede 4 minuti di recupero, ma la gara non si sblocca e il mach finisce senza gol: un punto a testa .

Il tabellino di Salernitana-Cosenza

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Matino; Longobardi, Tascone, De Boer (23′ st Liguori), Carriero, Villa; Achik, Ferrari (23′ st Ferraris). In panchina: Brancolini, Cevers, Knezovic, Quirini, Ubani, Anastasio, Iervolino, Di Vico, Boncori. Allenatore: Raffaele.

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cannavò, Caporale, Dametto, D’Orazio; Ciotti, Garritano, Kouan; Ricciardi (39′ st Ferrara), Florenzi (10′ st Ba); Emmausso (35′ st Beretta). In panchina: Pompei, Le Rose, Barone, Contiero, Dalle Mura, Contiliano, Ragone, Achour, Rocco, Mazzulla. Allenatore: Buscè.

ARBITRO: Alberto Poli della Sezione di Verona. Assistenti: Luigi Capriuolo di Bari e Giulia Tempestlli di Roma 2. Quarto Ufficiale: Mattia Maresca di Napoli. Operatore FVS: Domenico Russo di Torre Annunziata.

NOTE: spettatori 10mila circa di cui 129 ospiti. Angoli: 5-2. Ammoniti: Villa, Carriero, il tecnico Raffaele, Matino (S), Caporale, l’allenatore Buscè dalla panchina, Kouan, Cannavò (C). Recupero: 3′ pt, 4′ pt.