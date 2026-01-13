Giuseppe Ferraro, dalla Calabria all’Eurovision: quando il talento supera i confini

La passione, il lavoro costante e una carriera costellata di prestigiose collaborazioni si traducono oggi in un’esperienza che proietta il talentuoso coreografo calabrese sulla scena internazionale

Giuseppe Ferraro, coreografo e direttore artistico cosentino dell’Art Show Dance Academy e del Danza PIC, sbarca oltre i confini nazionali per prendere parte al corpo di ballo dell’Eurovision Song Contest di Malta, al fianco dell’artista Kurt Anthony e le coreografie di Davide Telleri.

Un traguardo prestigioso che conferma il percorso artistico di alto livello di Ferraro, da anni protagonista nel panorama della danza e dello spettacolo. Il ballerino e coreografo calabrese non è infatti nuovo a esperienze di rilievo: nel corso della sua carriera ha collaborato come coreografo con Cristiano Malgioglio, ha ricoperto il ruolo di ballerino professionista in numerose trasmissioni televisive, videoclip musicali e ha preso parte a importanti progetti artistici al fianco di artisti di fama nazionale e internazionale.

La partecipazione all’Eurovision Song Contest rappresenta un ulteriore e significativo riconoscimento del suo talento, consacrandolo come una delle figure più autorevoli e apprezzate del panorama coreutico calabrese. L’evento andrà in onda sul principale canale della tv di Stato maltese TVM: la semi-finale è prevista giovedì 15 gennaio, mentre la finale si terrà sabato 17 gennaio.

In Italia è possibile vederlo in streaming sul canale TVM (PBS).