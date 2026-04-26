Cosenza spreca, Cavese pareggia nel finale: i Lupi chiudono al quarto posto

CAVA DE’ TIRRENI (SA) – Finisce al quarto posto il campionato del Cosenza, ora testa ai playoff dopo il pareggio raggiunto dalla Cavese nei minuti conclusivi. Al gol di Baez risponde Gudjohnsen a pochi minuti dal finale.

Baez colpisce a freddo

La gara si sblocca quasi subito: sono passati solo due minuti quando il Cosenza trova il varco giusto. Un bel lancio in verticale di Ferrara pesca Florenzi in area. il centrocampista controlla bene e calcia, trovando la parata smorzata di Sposito, ma il pallone però resta lì e a pochi passi dalla linea Baez è il più lesto di tutti a ribadire in rete. Un gol lampo che ha immediatamente indirizzato il match sui binari preferiti dai Lupi.

Dominio rossoblù e proteste locali

Nonostante il vantaggio, il Cosenza non smette di spingere, sfiorando il raddoppio al quarto d’ora con una splendida conclusione dal limite di Garritano: palla uscita di un soffio. La Cavese ha provato a scuotersi intorno al 20’, lamentando un contatto sospetto tra lo stesso Garritano e Fusco in area di rigore. L’arbitro Mastrodomenico, nonostante le proteste e la richiesta di revisione all’FVS, lascia correre, giudicando l’intervento regolare.

Passato il pericolo, i rossoblù sono tornati a dominare. Prima della pausa è successo di tutto: Mazzocchi si è visto negare la gioia del gol da una deviazione provvidenziale di Peretti, Baez ha spaventato i tifosi campani con un sinistro potente e, proprio nell’ultimo dei tre minuti di recupero, il portiere Sposito si è dovuto superare per deviare sopra la traversa un destro a giro di Florenzi, lanciato in contropiede da Palmieri.

Ci prova la Cavese e pareggia i conti

Durante la ripresa ci prova subito Cannavò, ma la sfera termina fuori. La Cavese non sta di certo a guardare e prova a pareggiare i conti. i rimi si alzano complice la voglia di concludere al meglio la stagione regolare. Al minuto 16 grande occasione per i padroni di casa. Palla filtrante per Ubaldi che calcia, trovando la pronta risposta di Pompei in presa bassa. Ma al 32′ della ripresa Emmausso ci prova di testa senza però inquadrare la porta avversaria.

Erroraccio di Caporale che si avventura in un dribbling, ma favorisce Gudjohnsen che non sbaglia e pareggia i conti. Nel finale spazio ad alcuni revisioni FVS, ma la situazione non cambia: pari allo stadio “Lamberti”.

Testa ai playoff

Con i risultati raggiunti durante l’ultima giornata di campionato, il Cosenza conclude la stagione al quarto posto con 67 punti: giocherà in casa al “Marulla” mercoledì 6 maggio 2026 per il secondo turno playoff del girone (saltando di fatto solo una gara).