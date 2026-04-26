Assoluti Italiani di tuffi: Tocci-Marsaglia coppia d’argento del trampolino sincro azzurro. All’orizzonte la Coppa del mondo

I Campionati Italiani Assoluti di tuffi a Torino si chiudono con la seconda medaglia per l’atleta calabrese Giovanni Tocci.

All’indomani dall preziosissimo primo.posto dal trampolino tre metri, Tocci (CS Esercito – AQA Cosenza) in tandem con Lorenzo Marsaglia (Marina Militare – CC Aniene Roma) centra un meritato argento nella finale del trampolino sincro.

Al termine di una gara equilibrata quanto incerta fino all’ultima routine, sul grafico più alto dal podio sale la coppia formata dal campione italiano da 1 metro, Matteo Santoro (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi) e da Stefano Belotti (Fiamme Gialle / Bergamo Tuffi) con 432.15 punti e poco più di 21 punti di vantaggio sui due capitani azzurri. Terzi Valerio Mosca (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi) – Matteo Cafiero (Fiamme Oro / Can Milano) nella classifica nazionale con 355.33.

PROSSIMO APPUNTAMENTO LA COPPA DEL MONDO A PECHINO

Calato il sipario sulle finali nazionali di Torino, c’è appena il tempo di rifiatare perché il prossimo fine settimana Tocci e compagni saranno impegnati a Pechino per le finali di Coppa del mondo. Di seguito la lista dei convocati dal direttore tecnico della Nazionale, Oscar Bertone – come riportato dal sito federale Federnuoto.it – che voleranno in Cina da Roma: Sarah Jodoin Di Maria (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi), Simone Conte (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare / CC Aniene), Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Elisa Pizzini (Fiamme Gialle / CC Aniene) e Giovanni Tocci (Esercito / AQA Cosenza). Si gareggerà da venerdì 1 a domenica 3 maggio.

Foto Giorgio Perottino / DBM (Federnuoto.it)