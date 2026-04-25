Tuffi, Assoluti Indoor: Giovanni Tocci campione italiano dai 3 metri

Passano le stagioni, vanno in archivio i campionati, ma Giovanni Tocci resta una certezza dello sport calabrese, ma soprattutto un protagonista dei tuffi italiani.

Eh sì perché ai Campionati Italiani Assoluti ENEL in corso a Torino, l’atleta del CS Esercito e dell’ AQA Cosenza conquista la finale dal trampolino 3 metri, riscattando anche la gara dal metro che l’ha visto appena fuori dal podio.

La cronaca della finale vinta davanti a Matteo Santoro

Il capitano dell’Italtuffi parte con un triplo e mezzo avanti carpiato perfetto che gli vale 79.05 punti e, dopo un doppio e mezzo avanti con due avvitamenti carpiato meno solido (78.20 pt), prosegue con un doppio e mezzo rovesciato carpiato (67.50) senza grosse sbavature. Il testa a testa con Matteo Santoro (Marina Militare ) continua con un doppio e mezzo indietro carpiato eccellente (con il punteggio parziale che sale a 292.95), un quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato perfetto (77.90) e un triplo e mezzo ritornato raggruppato (71.40) praticamente impeccabile.

Il podio

Il rendesse di Arcavacata vince con 441.55 punti, superando all’ultima routine Santoro (422.60), fresco di medaglia d’oro dal metro. Terzo posto per il giovanissimo Valerio Mosca Valerio Mosca (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi) con 420.85 punti, dietro lo spagnolo Cortes Zapata. Ottavo – ma guadagna posizioni nella classifica avulsa dagli atleti stranieri al via – il cosentino di Fiamme Oro/AQA Cosenza Francesco Porco (351,05).

Classifica (da Federnuoto.it)

Di Andr. Morr.