Cresce l’attesa per il concerto di Serena Brancale del 6 giugno al PalaLamezia

Prosegue la preparazione dei vari appuntamenti della 40° edizione di Fatti di Musica, il Festival-Premio del Live d’autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna, che ogni anno tocca varie località della Calabria e premia i live scelti con il Riccio d’Argento dell’orafo Gerardo Sacco.

Tra i numerosi e attesi appuntamenti spicca il concerto di Serena Brancale del prossimo 6 giugno alle ore 21.30, primo grande live musicale nel PalaLamezia, il nuovo modernissimo Palasport di via del Progresso di Lamezia Terme.

La straordinaria cantautrice e polistrumentista, che ha incantato il pubblico sanremese con il suo nuovo brano Qui con me, arriverà a Lamezia dopo un breve tour internazionale con tappe a Londra, Barcellona e Madrid, accompagnata da una grande band, un corpo di ballo ed una imponente scenotecnica.

“Sarà un vero show – afferma Pegna – dal vivo Serena Brancale è una vera esplosione di energia, grazie al suo carisma scenico e alla forza comunicativa della sua musica, un mix travolgente di pop, jazz, soul, elettronica, dialetti e groove”.

Proprio oggi la Brancale pubblica il nuovo brano Al mio paese, una travolgente festa in musica incisa con le altre due straordinarie voci di Levante e Delia, che farà parte dell’album Sacro in uscita il 10 aprile.

Serena Brancale porterà dal vivo tutti i suoi numerosi successi, alcuni travolgenti e dall’energia contagiosa, altri capaci di creare un’atmosfera unica, grazie alla sua voce tra le più originali e apprezzate del panorama musicale contemporaneo internazionale.

Nata a Bari il 4 maggio del 1989, ha intrapreso un percorso artistico e musicale sin dalla giovane età. Ha iniziato studiando violino e pianoforte, per poi proseguire la sua formazione diplomandosi in canto jazz al Conservatorio dell’Aquila. Nel 2015 ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano Galleggiare, che le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. Nel 2019 ha pubblicato l’album Vita da Artista, seguito nel 2022 da Je Sò Accussì. Nel 2024 ha poi pubblicato il singolo Baccalà, cantato in dialetto barese, che è diventato virale su TikTok, seguito da altre hit, tra cui La Zia e Stu Cafè. L’incredibile successo del brano Anima e Core presentato alla passata edizione di Sanremo, ha fatto da apripista alla hit della scorsa estate, Serenata, incisa in coppia con Alessandra Amoroso. Dopo il folgorante duetto con If I Ain’t Got Yoy di Alicia Keys, le due cantanti pugliesi hanno scalato le classifiche con uno dei brani più radiodiffusi dell’anno.

Il successo della Brancale, comunque, nasce da lontano, grazie al suo successo internazionale su palchi di prestigio, come i celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai, Seul e New York.

Dopo il concerto di Lamezia, è già confermato un secondo appuntamento l’8 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante.

Tutte le informazioni sono disponibili allo 0968441888, ai siti web www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it , e sulle pagine social ufficiali. I biglietti, tutti numerati, sono in vendita su ticketone.it.