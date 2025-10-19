Crollo stazione Vagliolise, Cisl Cosenza: “Serve impegno condiviso per valorizzare un’infrastruttura strategica

Dopo il recente crollo di una porzione del sottotetto nel parcheggio della stazione ferroviaria di Vaglio Lise, la CISL di Cosenza interviene per sollecitare una riflessione condivisa sullo stato dell’infrastruttura e sulla necessità di interventi mirati. A esprimersi è Michele Sapia, Segretario Generale della UST CISL Cosenza, che sottolinea l’importanza di affrontare la situazione con senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

“L’episodio avvenuto alla stazione – afferma Sapia – richiama l’attenzione su alcune criticità strutturali che richiedono impegno e cura. L’intera area, da tempo in attesa di interventi di riqualificazione, merita di essere valorizzata come punto strategico per la mobilità del territorio. È fondamentale che ciascun soggetto coinvolto, dall’ente ferroviario all’amministrazione comunale, agisca nell’ambito delle proprie competenze per garantire condizioni di sicurezza e decoro”.

Il segretario della CISL invita a guardare all’accaduto come a un’occasione per avviare un percorso condiviso di miglioramento: “Questo episodio – prosegue – può rappresentare uno stimolo per avviare un confronto costruttivo tra istituzioni, azienda ferroviaria e rappresentanze del territorio. La stazione di Cosenza è un nodo importante per studenti, lavoratori e pendolari, e come tale merita attenzione, investimenti e un piano di rilancio che ne valorizzi il ruolo”.

Sapia richiama infine la necessità di pensare alla stazione non solo in termini infrastrutturali, ma come spazio pubblico al servizio della comunità: “La sicurezza, l’accessibilità e la funzionalità devono essere obiettivi prioritari. Restituire alla città una stazione moderna e accogliente significa anche contribuire allo sviluppo e alla qualità della vita del territorio. Siamo convinti che, con il contributo di tutti, sia possibile avviare un percorso positivo e concreto”.