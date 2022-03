Addio ad Osvaldo Spizzirri, lo storico fotografo di Cosenza

COSENZA – “Semplicemente il NUMERO 1. Il tuo sorriso, la tua gentilezza, la tua disponibilità, ti rendevano una delle persone più BELLE che io abbia mai conosciuto. RIP”. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per la morte di Osvaldo Spizzirri, storico fotografo della città di Cosenza persona amata e ben voluta , morto in queste ore a causa di un male incurabile.

Tanti gli addii commossi per un “grande amico ed estimatore di una mia “certa bellezza” artistica…compagno delle mie giornate nella città storica…sempre pronto con il tuo flash…sempre presente nelle mie “scorribande” culturali…la città ti piangera’…ha perso il cuore e l’occhio di chi la raccontava con le immagini piene d’amore…”, scrive un altro utente sui social.

Anche il sindaco di San Giovanni in Fiore ed ex assessore al Comune di Cosenza, Maria Rosaria Succurro, dal suo profilo facebook, ricorda Osvaldo come una “persona eccezionale”