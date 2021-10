Coronavirus, in Calabria 137 nuovi positivi e un decesso

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1284464 (+3.981).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 86834 (+137) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 64 (5 in reparto, 1 in terapia intensiva, 58 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11476 (11319 guariti, 157 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1098 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1074 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26915 (26261 guariti, 654 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 217 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 210 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8321 (8206 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 851 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 804 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29628 (29220 guariti, 408 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 435 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 427 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6437 (6334 guariti, 103 deceduti).

L’ Asp di Crotone comunica che: “Dei 18 casi confermati di oggi, 3 sono stati attribuiti al setting “Altro/Fuori Regione”.

L’Asp di Reggio Calabria comunica che: “due positivi fuori regione (migranti sbarco Reggio di Calabria).

BOLLETTINO 27 OTTOBRE

Tamponi effettuati 1.284.464 (+3.981), percentuale dei tamponi positivi al 3,44%

Casi Totali: 86.834 (+137)

Catanzaro 11.540 (+15)

Cosenza 28.013 (+31)

Crotone 8.538 (+15)

Reggio Calabria 30.479 (+34)

Vibo Valentia 6.872 (+37)

Altra Regione o Stato Estero 1.392 (+5)

Guariti: 82.558 (+99)

Catanzaro 11.319 (+3)

Cosenza 26.261 (+38)

Crotone 8.206 (+5)

Reggio Calabria 29.220 (-2)

Vibo Valentia 6.334 (+15)

Altra Regione o Stato Estero 1.218 (+40)

Deceduti: 1.446 (+1)

Reggio Calabria 408 (+1)

Attualmente Positivi: 2.830 (+37)

Catanzaro 64 (+12)

Cosenza 1.098 (-7)

Crotone 217 (+10)

Reggio Calabria 851 (+35)

Vibo Valentia 435 (+22)

Altra Regione o Stato Estero 165 (-35)

– In Isolamento: 2.737 (+34)

– In Reparto: 89 (+4)

– In Rianimazione: 4 (-1)