Coronavirus, in Calabria +145 nuovi positivi su 5200 test

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.266.333 (+5.200).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 86.192 (+145) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 65 (3 in reparto, 3 in terapia intensiva, 59 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.437 (11.280 guariti, 157 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.264 (23 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1240 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.630 (25.979 guariti, 651 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 198 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 196 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.240 (8.125 guariti, 115 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 727 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 681 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.492 (29.088 guariti, 404 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 367 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 361 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.390 (6.289 guariti, 101 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 8 nuovi soggetti positivi di cui 6 migranti L’Asp di Crotone comunica 22 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’Asp di Reggio Calabria comunica 56 nuovi soggetti positivi di cui 2 migranti.

BOLLETTINO 22 OTTOBRE

Tamponi effettuati 1.266.333 (+5.200), percentuale dei tamponi positivi al 2,79%

Casi Totali: 86.192 (+145)

Catanzaro 11.502 (+2)

Cosenza 27.894 (+12)

Crotone 8.438 (+21)

Reggio Calabria 30.219 (+54)

Vibo Valentia 6.757 (+47)

Altra Regione o Stato Estero 1.382 (+9)

Guariti: 81.931 (+87)

Catanzaro 11.280 (+11)

Cosenza 25.979 (+18)

Crotone 8.125 (+16)

Reggio Calabria 29.088 (+31)

Vibo Valentia 6.289 (+7)

Altra Regione o Stato Estero 1.170 (+4)

Deceduti: 1.437 (+1)

Cosenza 651 (+1)

Attualmente Positivi: 2.824 (+57)

Catanzaro 65 (-9)

Cosenza 1.264 (-7)

Crotone 198 (+5)

Reggio Calabria 727 (+23)

Vibo Valentia 367 (+40)

Altra Regione o Stato Estero 203 (+5)

– In Isolamento: 2.739 (+57)

– In Reparto: 77 (-1)

– In Rianimazione: 8 (+1)