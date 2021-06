Coronavirus, in Calabria 77 nuovi positivi e nessun decesso nelle ultime 24 ore

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 907924 (+2.321).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68494 (+77) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 342 (25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 315 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9867 (9725 guariti, 142 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 5748 (40 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5704 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17090 (16538 guariti, 552 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 121 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 114 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6419 (6320 guariti, 99 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 590 (36 in reparto, 4 in terapia intensiva, 550 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22380 (22048 guariti, 332 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 154 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 150 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5375 (5283 guariti, 92 deceduti).

Tamponi effettuati 907.924 (+2.321), percentuale tamponi positivi: 3,32%

Casi Totali: 68.494 (+77)

Catanzaro 10.209 (+3)

Cosenza 22.838 (+22)

Crotone 6.540 (+8)

Reggio Calabria 22.970 (+29)

Vibo Valentia 5.529 (+15)

Altra Regione o Stato Estero 408 (0)

Guariti: 60.256 (+392)

Catanzaro 9.725 (+106)

Cosenza 16.538 (+225)

Crotone 6.320 (+2)

Reggio Calabria 22.048 (+51)

Vibo Valentia 5.283 (+8)

Altra Regione o Stato Estero 342 (0)

Deceduti: 1.217 (0)