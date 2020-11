Coronavirus, in Calabria indice Rt sotto 1 ma i contagi sono sempre in aumento

CATANZARO – L’indice Rt sui dati settimanali 16 – 22 novembre migliora in tutte le regioni italiane anche in Calabria dove passa a 0,92. Tuttavia questo potrebbe non bastare per “promuovere” la regione a zona arancione. Oltre a problemi relativi alla comunicazione dei dati, la Calabria ha il 50% dei posti letto ordinari occupati da pazienti Covid (la soglia è del 40%). Per quanto riguarda le terapie intensive i posti occupati sono il 28%.

BOLLETTINO REGIONALE DEL 27 NOVEMBRE

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 347.932 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 356.751 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 15.724 (+468 rispetto a ieri), quelle negative 332.208.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 432 ricoverati (oggi +4), 44 persone in terapia intensiva (-1), 4.643 guariti/dimessi (+107) e 259 morti (+5).

I casi attualmente attivi sono 10.822.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 3. 687 (123 in reparto AO Cosenza; 10 in reparto al presidio di Rossano e 13 al presidio ospedaliero di Cetraro; 18 in terapia intensiva, 3.523 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 881 (775 guariti, 106 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.612 (75 in reparto; 16 in terapia intensiva; 1.521 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 715 (655 guariti, 60 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 869 (41 in reparto; 828 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 497 (491 guariti, 6 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 701 (18 ricoverati, 683 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 234 (217 guariti, 17 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.640 (127 in reparto; 25 P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 3.478 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.403 (2.334 guariti, 69 deceduti).

– Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 313 (313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172 (171 guariti, 17 deceduto).

I casi confermati oggi sono così suddivisi:

Cosenza 187, Catanzaro 51, Crotone 87, Vibo Valentia 24, Reggio Calabria 119.

Altra Regione o stato estero 0.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 238.