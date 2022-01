Cosenza, omicidio Taranto: chiesti 16 anni per Domenico Mignolo

COSENZA – Il sostituto procuratore generale, Raffaella Sforza, ha chiesto 16 anni di reclusione per Domenico Mignolo, accusato dell’omicidio compiuto a marzo del 2015, di Antonio Taranto, all’epoca dei fatti 25enne. Il giovane venne freddato nel quartiere di via Popilia nel corso di una lite per futili motivi. La suprema Corte di Cassazione nel 2019 annullò con rinvio il verdetto di appello, disponendo un nuovo giudizio di secondo grado. La requisitoria del sostituto procuratore di Catanzaro Raffaella Sforza si è conclusa con la richiesta di condanna a 16 anni di carcere nei confronti del trentenne cosentino Domenico Mignolo. Il processo riprenderà il 7 febbraio e discuteranno le difese e le parti civili.